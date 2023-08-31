Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama: 'Türkiye'yi takdirle karşılıyoruz'

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Rusya’nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına başladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.



"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlar görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında ilk sözü alanRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Güncel bölgesel konular hakkında ayrıntılı değerlendirme yaptık. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi konuşuldu. Ankara ve Şam'ın diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi için atılacak ek adımlar konuşuldu." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de değerlendirildi. Ermenistan-Azerbaycan-Rusya arasında varılan anlaşmalara göre çatışma sonrası yeniden yapılanma söz konusuydu. Türkiye bu konuda pozitif bir rol oynuyor.



Ukrayna'daki son durumu da ele aldık. 18 Temmuz'da Karadeniz girişimi kapsamında çalışmalar durduruldu biliyorsunuz. Putin net ifade etti, tedbirler alacağız dedi. Yerine getirilmemiş hükümlerin yerine getirilmesini istiyoruz dedi. Konuşmaların somut karara dönüşmesi durumunda Karadeniz girişimini ele almaya hazır olacağız. BM'nin girişimlerini takdir ediyoruz.



1 milyon tahıl Rusya- Türkiye- Katar programı kapsamında ihtiyaç sahibine ulaşacaktır. Katar'lı meslektaşlarımızla mali açıdan bu girişime katılmak istiyor



Türkiye'nin dış politika yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Batılı ülkeler şüphe altında bırakmak istiyor. Bu kapsamda bizler yapıcı olarak eşit partner olarak çalışmaların karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz.



Aynı zamanda Rus enerji kaynakları konusunda uzun vadeli tedarikler ve indirimler yapıyoruz."



TAHIL ANLAŞMASI GÜNDEMİMİZİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konuşmasına "Deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Rusya ile ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Diyaloğumuz bölgemiz açısından kritik önem taşımakta." sözleri ile başladı ve şöyle devam etti;



"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Putin arasındaki dostluk ilişkilerimizde kritik bir rol oynuyor. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Rusya'nın kendi tahıl ve gübrenin ihracatına ilişkin talebi var, bunun önemini tekrar vurguladık.



Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli yer tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'savaşın kazananı, adil girişimin kaybedeni olmaz'. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bugün ellimizden gelen desteği vereceğimizi teyit ettim. Kolaylaştırıcı ve arabulucu rolümüzün devam ettiğini söyledim.



Cumhurbaşkanlarımız yakın zamanda Soçi'de bir araya gelecek. Bu görüşme liderlerimizin görüşmesine bir hazırlık niteliğindeydi. Genel bir değerlendirme yaptık.



İşbirliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi ele aldık. Ülkelerimiz açısından önem taşıyan Suriye, Afrika, Kafkasya'daki perspektiflerimizi karşılaştırdık. Yarın Sayın Şoygu ile bir araya geleceğim."



SORU CEVAP:



KARADENİZ TAHIL ANLAŞMASI:



Bakan Fidan: Türkiye yoğun bir çaba gösteriyor. Tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için görüşmeler yapılıyor. Burada özellikle BM'nin yoğun bir faaliyeti var. Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya çalışan bir süreç var. İlk uygulama dönemindeki aksaklıkların bu dönemde olmaması için, daha kalıcı bir tahıl anlaşması için neler yapılabilir bununla ilgili yürütülen bir çalışma var. Çok fazla teknik detay var.Biz bugün teknik detaylara girip liderlerimize sunacağımız brifingin hazırlığını yaptık. Bu konudaki çabalarımız sürecek.



Lavrov:Bütün bahsettiğimiz güvenceler, ki bu güvenciler önceki anlaşmada yer almıştı. BM'nin çabalarını destekliyoruz. Guterres ile görüştük. Dürüstçe ifade ettik, bu mesajlarda tek bir güvence yok. Sadece vaatler var. Rus tahıl ve gübrenin ihracatına Batı engel oluyor. BM bir şey yapamaz sadece Batı'dan istekte bulunabilirler. Güvence gelirse hemen yarın uygulayabiliriz, ama güvence olmadan olmaz.



Batı basını bunu körüklüyor. Burada ortaya çıkan durum abartılıyor. Bazen fiyatlar inip çıkıyor ama genel olarak 2021 yılı rakamlarından daha yüksek rakamlar yok.



ERDOĞAN VE PUTİN NE KONUŞACAK?



Lavrov:Sayın Putin ve Erdoğan gündemlerini kendi belirleyecektir. Bizim onların gündemi konusunda fal açmamıza gerek yok.



