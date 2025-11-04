Fidan: Türkiye sorumluluk almaya hazır ama yasal çerçeve önemli… Gazze görev gücü için kritik mesaj

Haberin Devamı

GAZZE ateşkesinin kaygan bir zeminde sürdürülmeye çalışıldığı dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Müslüman ülkelerden mevkidaşlarını İstanbul’da ağırladı. Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdünlü dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri adına Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanları yer aldı. Gazze’deki anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte zorluklar yaşandığı bir dönemde gerçekleşen toplantının gündeminde ateşkesle ilişkili son gelişmeler ve Gazze Şeridi’ndeki insani durum vardı.

‘YENİ BİR SÜREÇ’

Geniş katılımlı toplantı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ikili görüşme yapan Fidan, bakanlarla olan görüşmenin ardından basın toplantısı kürsüsüne tek başına geldi. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu Müslüman liderlerle toplantısının Gazze barışı yolunda yeni bir süreç başlattığına dikkati çeken Fidan, Şarm el-Şeyh’te Türkiye’nin de imzacısı olduğu ateşkes anlaşması ile birlikte barış umutlarının arttığını kaydetti. Fidan, “Ancak ateşkesin tam uygulanması konusunda sorunlar yaşanmakta. İsrail sürekli ateşkesi ihlal ediyor ve bölgeye ulaştırılması gereken insani yardımlara engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

‘HAMAS DEVRE HAZIR’

“Katılımcı ülkelerin ortak görüşü Gazze’deki soykırımın yeniden başlamaması ve iki devletli çözüm ekseninde kalıcı barışın tesis edilmesi” diyen Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin bu konuda “üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu” ifade ederek uluslararası topluma da İsrail’e baskı çağrısı yaptı. “İsrail’in ateşkesin başından bu yana 250 Filistinliyi öldürdüğüne” dikkati çeken Fidan, “Hamas, Gazze’nin idaresini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır” diyerek İsrail’e provokasyon saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

‘YASAL ÇERÇEVE ŞART’

Gazze’de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’nün de ele alındığını belirten Fidan, “Ülkeler özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde çıkarılacak bir kararla görev gücünün meşruiyetini sağlamak istiyor. Ülkeler gücün görev tanımı ve yetkilerinin belirlenmesinin ardından karar verecek. Burada katılımcı ülkelerin kendi istekleriyle çatışması halinde adım atmak zor olacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Şarm el Şeyh’te anlaşmaya imza atan 4 liderden biriydi. Türkiye barış için elini taşın altına sokmaya hazır ancak yasal çerçevenin Türkiye açısından da uygun olması önemli” diye konuştu.

‘YARINI DA DÜŞÜNMELİ’

Gazze’nin yeniden inşa ile ayağa kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Fidan, “Filistin meselesinin çözümünde atılacak her adım bugünü çözerken geleceği zor duruma sokacak bir zemin oluşturmamalı” diyerek uyarıda bulundu. “Gazze’de yeniden yapılanmaya ve yeniden inşaya ihtiyaç var ancak bunu yaparken yeni bir vesayet düzeninin oluşmasını kimse istemiyor. Gazze’de yeniden huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik adımların buna dönüşmemesi için önlemler alınması gerekiyor” ifadelerini kullanan Fidan, Filistin meselesine yönelik farklı ülkelerin arasındaki fikir anlaşmazlıklarının bu dönemde tekrar ortaya çıktığını kaydetti. 2 yıllık savaşın ortaya çıkardığı yeni güvenlik algısı çerçevesinde yeni bir yaklaşım gerektiğini belirten ve bu nedenle çözüm sürecinin zaman alacağına dikkati çeken Fidan, “Bizim prensip olarak desteklediğimiz Gazze’yi Filistinliler yönetmeli ve güvenliği Filistinliler sağlamalı” diye konuştu.