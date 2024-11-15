Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı

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Fidan, A Haber’de katıldığı canlı yayında, “Cumhurbaşkanımızın, Trump ile iyi ilişkileri var. Trump’ın kabinesine ilişkin ileri düzeyde sözler söylemek istemiyorum biraz daha bekleyip göreceğiz. ABD politikasında ağırlıklı olarak İsrail destekçiliği var, bu sürpriz değil. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Cumhuriyetçilerin iktidarında da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna’da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı. Ortadoğu’da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE ÖNCELİĞİMİZ

Bakan Fidan açıklamalarının devamında, “ABD ile PKK ve FETÖ konusunda problemimiz var. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD ile terörle mücadele konusunda son düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki müttefikler ciddiyetimizi anladı” sözlerini kaydetti.