Fidan: Süreci taçlandırmak mümkün... Ukrayna için 4’lü zirve önerisi

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Rusya’dan sonra Ukrayna’ya giderek mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Kiev’de yaptığı açıklamada Ukrayna savaşında en kritik yol ayrımına gelindiğini söyledi. Kremlin 2 Haziran’da Ukrayna ile yeniden İstanbul’da masaya oturmaya hazır olduğunu açıklarken, Bakan Fidan, müzekerelerde olumlu gelişmeler yaşanması halinde barış sürecini taçlandırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyin Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile dörtlü zirve görüşmesi yapabileceğini belirtti.

‘YA SAVAŞ YA BARIŞ’

Dün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile saatler süren görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Fidan, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan müzakerelere atıfta bulunarak “Önümüzde iki yol bulunmakta. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil, kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur” dedi. İstanbul’da varılan esir takası mutabakatının süratli bir şekilde tamamlanmasının müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğinin kanıtı olduğunu belirten Fidan, “Biz İstanbul’da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

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İSTANBUL’DA GÖRÜŞSÜNLER

2 Haziran’da İstanbul’da sürmesi öngörülen görüşmelerin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Fidan, “Yeni yapılacak görüşmede umarım artık teknik çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını da görmek mümkün olacak. Bundan sonraki aşamada belki bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesi için çok iyi olur diye değerlendiriyorum açıkçası. Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Sayın Trump’ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir, diye değerlendiriyoruz. Diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur” dedi.

‘TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ’

Bakan Fidan, Kiev ziyaretinde Ukrayna lideri Zelenski ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından X’ten açıklama yapan Zelenski, “Adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarımızı destekledikleri için Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Özellikle, bin vatandaşımızın Rus esaretinden kurtarılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesinde verdikleri destek için minnettarız.” dedi. Rusya’nın ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirten Zelenski, “Takasın hemen ardından hazırlayacaklarını vadettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim etmediler. Ukrayna ve Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil” ifadelerini kullandı.

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Fidan, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de görüştü. Öte yandan Fidan’ın ilerleyen saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. İkilinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımları görüştüğü belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu ifade etti. Liderler toplantısına da değinen Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.

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KREMLİN: YOL HARİTAMIZI MASADA AÇIKLAYACAĞIZ

Kremlin 2 Haziran’da İstanbul’da Ukrayna ile görüşme için Rus heyetinin yola çıkmaya hazırlandığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşma için öngörülen yol haritasının müzakere masasında açıklanacağını söyledi. Peskov, “Bizim barışa götürecek yol haritamız önceden değil, taraflar masaya oturduğunda açıklanacak. Rus heyeti pazartesi İstanbul’da olacak şekilde yola çıkmaya hazırlanıyor” dedi. Heyete ilk turda olduğu gibi Putin’in yardımcısı Vladimir Medinski liderlik edecek.