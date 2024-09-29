Fidan: Öngörülemeyen sularda seyrediyoruz

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Toplantıda konuşan Fidan, Gazze’deki savaşın daha da yayılmadan Batı Şeria’ya, Lübnan’a ve diğer noktalara ulaşmadan durdurulması gerektiğine değinerek, “Yapmamız gereken çok net. BMGK’nın kararları uygulanmalı. Daimi kalıcı bir ateşkes uygulanmalı” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun anlaşma çabalarından kaçtığını ifade eden Bakan Fidan, “Kendisine sunulan cezasızlık çerçevesinde bu soykırım tutum ve davranışlarını devam ettirecek. Özellikle de Güvenlik Konseyi, İsrail’in bu konuda durması için bir çağrı yapmadan, bir baskı uygulamadan da sona erdirmeyecek. Lübnan’daki hedefleri de göze aldığımızda şu anda öngörülemeyen sularda seyrediyoruz” dedi.

NASRALLAH BÖLGE İÇİN ÖNEMLİYDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı TRT haber yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin, “Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu” dedi.