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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lefkoşa’ya gitti Rumlar heyecanlandı

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#Hakan Fidan#KKTC#Kıbrıs
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lefkoşa’ya gitti Rumlar heyecanlandı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan’ın dün KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya yaptığı ziyaret, Kıbrıs Rum yönetiminde heyecan yarattı.

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Rum lider Nikos Hristodulidis, Fidan’ın ziyareti ve pazartesi günü KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yapacağı görüşmeye dikkat çekerek, “BM temsilcisi beni aradı, pozitif gelişmeler olabilir dedi, Umutluyum” açıklamasında bulundu. Fidan, günübirlik ziyaretinde Erhürman’ın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel’le görüştü.

RUMLAR’DAN BOL SPEKÜLASYON

Rum medyası ve liderliği, Fidan’ın ziyareti üzerine spekülasyonlarda bulundu. Medya, Türk ve Rum liderler arasında mekik diplomasisi yürüten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel temsilcisi Maria Angela Holguin’in, ziyaret öncesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüştüğüne dikkat çekerek, “Önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

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‘TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET’

Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin verimli geçtiğini kaydetti. Açıklamasında, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz” dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, KKTC ile dayanışmayı her alanda güçlendirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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#Hakan Fidan#KKTC#Kıbrıs

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