Fidan, Kalın ve Güler Amman’da... Komşularından Şam’a destek

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının “Suriye’nin komşu ülkelerinin terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ve diğer ortak zorluklarla yüzleşmede işbirliği için operasyonel mekanizmaları tartışmak üzere” gerçekleştirildiğini bildirdi.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Zirve sonrası Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriye’nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildiği açıklandı.



Zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin, Suriye’de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizerek; sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını belirterek, “(Lazkiye’deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi. Bakan Fidan yapılan görüşmeler neticesinde somut neler yapılabileceğinin üzerinde durulduğunu belirterek, “Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ’a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık” dedi. Fidan terör örgütü PKK ile ilgili bir soruya yanıtında, “Bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değil, Irak’ın da Suriye’nin de hatta İran’da silahlı grupları var, onların da sorunu” ifadesini kullanarak, terör örgütü DEAŞ’a karşı ortak anlayışın PKK’ya karşı da olması gerektiğini söyledi.

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yaptığı açıklamada, ülkede güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar olduğuna dikkati çekerek, “Başkasının bu görevi üstlenmesine izin verilmeyecek. Bu işe karışanlar yargı önüne çıkarılacak. Biz bugün tüm halkın ve tüm mezheplerin garantörüyüz, herkesi eşit şekilde koruyoruz” dedi.

‘SURİYE’NİN YANINDAYIZ’



Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik her türlü terör tehlikesi bize yönelik de bir tehdittir” diyerek nisan ayında yapılacak 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını kaydetti. Ürdün Kralı 2. Abdullah da, güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye’nin yanında olduklarını belirtti.