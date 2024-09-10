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Fidan bugün Kahire’ye gidiyor... 13 yıl sonra Arap Ligi daveti

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#Hakan Fidan#Arap Birliği#Arap Birliği Türkiye
Fidan bugün Kahire’ye gidiyor... 13 yıl sonra Arap Ligi daveti
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün Kahire’de. Fidan’a yapılan davet, 13 yıl sonra bir ilk niteliğinde. Türkiye, en son 2011 yılında Arap Ligi toplantısına katılmıştı.

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Ancak Arap Baharı olarak adlandırılan ve bölgenin yaşadığı değişim süreci ile birlikte üye ülkelerle yaşanan siyasi gerilim nedeniyle bu süreçte Türkiye bir daha toplantılara katılmamıştı. Bakan Fidan, Kahire’de yapılacak toplantının açılış oturumunda Türkiye-Arap Ligi ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ile ilgili de bir konuşma yapacak.

ARAP LİGİ NEDEN ÖNEMLİ

Arap Ligi’nin (Birliği) gündemindeki Filistin başta olmak üzere pek çok başlık Türkiye’nin dış politikasında da öncelikli konular arasında yer alıyor. Arap Ligi, Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda izlediği dış politika konusunda pozitif gündem yaratılması açısından da önemli bir platform. Gelişen ilişkiler, Batı Trakya Türkleri, Kıbrıs gibi konularda Türkiye’ye verilecek uluslararası destek açısından da önemli.

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Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye’nin eski Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, “Mısır’ın Türkiye’yi davet etmek istemesi başlı başına önemli bir jest” dedi. Fidan’a yapılan davetin “Gazze’de devam eden işgal, savaş ve fecaat karsısında ortak tutum ve dayanışma sergilenmesi açısından bir fırsat penceresi” olduğunu söyleyen Botsalı, “Dış dünyaya verilecek mesajlar bağlamında da Türkiye ile Mısır yakınlaşmasının sadece sözden ibaret olmadığını, fiillerle de tamamlayıcı adımlar atıldığını göstermesi açısından olumludur” diye konuştu.

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#Hakan Fidan#Arap Birliği#Arap Birliği Türkiye

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