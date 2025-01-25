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Fidan Brüksel’e mesajı verdi: AB yeni vizyon sunmalı

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Kaja Kallas
Fidan Brüksel’e mesajı verdi: AB yeni vizyon sunmalı
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

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Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, “Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir” derken “AB’nin yeni bir vizyon sunmasını beklediklerini” belirtti. Bakan Fidan, “AB’nin yaklaşımını önyargısız, liyakat esaslı bir çizgiye çekmesinin önemli olduğunu” kaydetti. Fidan, görüşmede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göç anlaşmasının güncellenmesi konularının da gündeme geldiğini söyledi. Kallas ise Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğinde önemli bir rolü olduğunun altını çizdi, terörle mücadele dahil pek çok konuda işbirliği imkânı olduğunu belirtti.  

 

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Kaja Kallas

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