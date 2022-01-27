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Fetüslü mumya

#Mumya#Fetüs#Mısır
Fetüslü mumya

Bir Mısır mumyasının karnında 2 bin yıldan beri büyük oranda bozulmamış olan fetüs bulundu. Biliminsanları, kadının vücudunun çürürken asitlenmesi nedeniyle fetüsün korunabildiğini belirtti.

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Polonya'daki Varşova Üniversitesi’nden arkeolog ve paleopatolog Marzena Ożarek-Szilke ve ekibinin yürüttüğü bir çalışmada ilk defa bir mumya bedeninde bozulmamış fetüs tespit edildi. 2021 Nisan’da başlatılan ve Journal of Archaeological Science adlı bilimsel dergide geçtiğimiz günlerde sonuçları yayımlanan çalışmada “Gizemli Kadın” olarak adlandırılan bir mumya CT ve X-ray taramalarına tutularak karnındaki fetüs ortaya çıkarıldı. Biliminsanları bedenin çürürken asitlenmesi ve natronla dolan vücuda oksijen girişinin ciddi oranda kısıtlanması nedeniyle fetüsün iki bin yılı aşkın bir süredir korunabildiğini açıkladı.

1826’da Varşova Üniversitesi’ne Jan Wężyk–Rudzki tarafından bağışlanan mumyanın bu bağlamda ilk örnek olsa da son olmayabileceği düşünülüyor.

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Fetüslü mumya
M.Ö. 1. yüzyılda ve 20’li yaşlarındayken öldüğü düşünülen kadının ölümüne neyin sebep olduğu bilinmiyor.

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#Mumya#Fetüs#Mısır

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