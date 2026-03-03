×
Dünya Haberleri

#İran#ABD#Fettah Füzeleri
Fettah sahnede... İran ilk kez kullandı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 07:00

İran, ABD ve İsrail’in ortak saldırılarına yanıt olarak ABD’nin bölgedeki üslerini balistik füze ve İHA’larla hedef aldı. İran medyasına göre, bu operasyonlarda ilk kez Fettah-2 hipersonik füzesini kullandı.

Emekli Tümgeneral Dr. Mehmet Okkan, Hürriyet’e füzenin teknik özelliklerini ve stratejik önemini anlattı:

“Hipersonik füzeler, atmosfer girişinden itibaren manevra yapabildiği için yakalanması çok güç. Hem yüksek sürati hem de manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşabiliyor. İran, 2023’ten beri bu kapasiteye sahip olduğunu iddia ediyor. Füzenin üzerinde roket itki motoru bulunuyor; bu motorlar yüksek hızın korunmasını ve atmosfer girişinde manevra yapılmasını sağlıyor. Bu da İran için kritik bir avantaj, çünkü ülkenin caydırıcılığı büyük ölçüde füze kapasitesine dayanıyor.

SAVUNMAYI AŞIYOR

İsrail’e düşen son füze görüntülerinde, çok hızlı hareket eden ve anlık olarak görünüp kaybolan cismin savunmayı aştığı görülüyor; Teknik verilere göre Fettah-2, 13–15 Mach hızında seyrediyor ve ortalama mesafeyi yaklaşık 400 saniyede (6 dakika 30 saniye) katederek Tel Aviv’e ulaşabileceği anlamına geliyor. Seyir süresinin büyük kısmı atmosferin üst katmanlarında veya uzay sınırına yakın bölgede geçiyor. Fırlatma anında veya erken safhada tespit edilemezse, hava savunma sistemlerinin müdahalesi neredeyse imkânsız hale geliyor. Atmosfere girdikten sonra yapılan hipersonik manevralar, hedefi takip eden savunma füzelerini yanıltıyor. Klasik balistik füzelerin aksine, hipersonik füzeler yörüngelerini değiştirerek kendilerini engellemeye çalışan füzelerden kaçabiliyor. Bu da savunma sistemleri açısından ciddi bir zorluk oluşturuyor.”

