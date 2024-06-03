FETÖ’cülerden Hürriyet muhabirine çirkin saldırı! Başsavcılık soruşturma başlattı

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HÜRRİYET ve CNN Türk’ün ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayını sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin saldırısına uğradı. FETÖ’nün “yargıdan sorumlu imamı” olarak bilinen firari Ahmet Can olduğu iddia edilen FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan Paksoy şikâyetçi olurken, Hürriyet muhabirine destek yağdı.



İLK ANDA TACİZ



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki konutundan kaçırıldığı yönündeki iddiaları yerinde araştırmak üzere buraya giden Paksoy, bölgeye varır varmaz FETÖ mensuplarının tacizleriyle karşılaştı. Konutun yaklaşık 200 metre uzağına kendi aracını park ederek yayın hazırlıkları yapan Paksoy’un yanına gelen 3 FETÖ mensubu, kendisine kim olduğu, nereden burada bulunduğu yönünde sorularla tacizde bulundu. FETÖ’cülerden birisi konutun güvenliğinden sorumlu olduğunu söyleyerek Paksoy’un fotoğrafını çekmeye çalıştı, Hürriyet temsilcisinin de şahısların fotoğrafını çekmeye çalışması üzerine FETÖ’cüler yüzlerini gizleyerek hızla uzaklaştı.

PLAKASIZ ARAÇ

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Kısa süre sonra konutun içinden plakası bulunmayan bir arazi aracı Paksoy’un yanına yaklaştı. Paksoy, aracın içinden kendisine Almanca kim olduğunu soran saldırganla münakaşaya girmeden FETÖ’nün çiftiliğine doğru yürümeye devam etti. Aracıyla kısa süre sonra geri dönen saldırgan, direksiyonu Paksoy’a kırarak aracı Hürriyet temsilcisinin üzerine sürdü. Paksoy, saldırgana “Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?” diyerek tepki gösterirken, arabadan inen FETÖ’cü, Paksoy’a saldırdı. Bu anlar CNN Türk canlı yayınında ekrana gelirken, Paksoy’un canlı yayına bağlandığı telefonuna ve gözlüğüne vuran saldırgan, Paksoy’un gömleğini yırttı ve sırtına yumruk attı ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

DESTEK YAĞDI

Paksoy’un ihbarı üzerine 25 dakika sonra olay yerine eyalet polis ekipleri ve bir dedektif intikal etti. Saldırının görüntülerinin yanı sıra bilgi alan polisler iletişimde olacaklarını söyleyerek olay yerinden ayrılırken, elinde ve boynunda darp izleri bulunan Paksoy saldırgandan şikâyetçi oldu.

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Saldırının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın danışmanı Lütfullah Göktaş, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Paksoy’u arayarak destek ve geçmiş olsun mesajlarını iletti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yayımlayarak, “saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını” bildirdi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Paksoy’a yönelik saldırıyı kınayarak destek mesajları paylaştılar.

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SALDIRGAN ‘YARGI İMAMI’ İDDİASI

Hürriyet temsilcisi Yunus Paksoy’a saldıran kişinin FETÖ’nün yargıdan sorumlu imamı, “hayalet avukat” lakaplı Ahmet Can olduğu iddia edildi. FETÖ’nün “yargıdan sorumlu imamı” olan Ahmet Can, Türkiye’de “gölge adalet bakanı” olarak anılıyordu. Türkiye, ABD’den iadesini talep etmiş ancak Washington yönetimi talebe olumsuz yanıt vermişti.