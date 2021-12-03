FETÖ’cü üsteğmen sandalla kaçtı

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Önceki gün sandalla Meriç nehrinin Yunan tarafına geçen 8’i erkek, 4’ü kadın, 5’i çocuk 17 Türk vatandaşı, kötü hava şartları nedeniyle Farecik (Ferres) ilçesi yakınında bulunan bir adacığa çıktı. Yunanistan tarafından Türkiye’ye geri itilmekten korkan kaçaklar arasında bulunan eski üsteğmen Yalçın Toker, sosyal medyadan görüntülü mesajlar yayınlayarak Yunan makamlarından yardım istedi. Bunun üzerine kaldıkları adacıktan alınıp Farecik karakoluna götürülen 17 kişi iltica talebinde bulundu. 15 Temmuz 2016 darbesinden bu yana Türkiye’den kaçıp Yunanistan’a yasadışı giriş yapan ve büyük bölümü FETÖ’cü olan Türkiye vatandaşlarının sayısı 20 bini buldu.

FETÖ HAYRANI YAZARDAN DESTEK

FETÖ’nün Yunanistan’daki destekçilerinden yazar-yönetmen Apostolos Doksiadis de Toker’in görüntülerini hesabında yayınladı. Doksiadis, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a kaçan 8 FETÖ’cü eski askere büyük destek vermişti. Kamu Düzeni Bakanı Yianis Theodorikakos ise sosyal medya hesabından, 17 kişinin adacıktan alınmasıyla ilgili olarak Yunan polislere teşekkür etti.

ÖRGÜTE BAĞLILIK NOTU: 5

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2016 yılında tutuklanan Yalçın Toker, yaklaşık 2 yıl kaldığı cezaevinden 12 Ekim 2018 tarihinde, tahliye edildi. Yargılamada Toker’e, ‘örgüt üyeliği’ suçundan iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, Toker’in suç tarihinde, Genelkurmay Genel Sekreterlik Plan Subayı olarak görev yaptığı, FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı, ancak darbe girişimine katıldığına ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Belgelerde de Toker’in örgüt içinde en yüksek örgüte bağlılık notu olan 5 ile kodlandığı anlatıldı.