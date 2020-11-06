FETÖ’cü polisler ve PKK’lılar aynı teknede yakalandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Katakolo limanından, ‘Nemo’ adlı balıkçı teknesiyle İtalya’ya kaçmak isteyen 20’den fazla FETÖ’cü, 10 PKK’lı ve Türkiye’de milletvekili olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Zakinthos Adası açıklarında durdurulan teknede yakalanan FETÖ’cülerin önemli bir bölümü polis. Ayrıca aralarında 1 kadın ve 4-5 çocuk da bulunuyor.

PKK’lılardan ise gazeteci olduğunu iddia eden ‘Azad’ isimli bir terörist, “Aramızda bir milletvekili de var” dedi. Milletvekili olduğu iddia edilen kişinin kimliği açıklanmadı. Kanada ve İsveç’e gitmek istediklerini söyleyen FETÖ’cüler ve PKK’lılar, Katakolo’ya gelen Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) ajanları tarafından sorgulandı. Türkiye’de polis olduklarını ileri süren FETÖ’cülerden bazıları, Yunan makamlarına cep telefonlarında bulunan üniformalı fotoğraflarını gösterdiler. Teknede, FETÖ’cü ve PKK’lılardan başka 30-35 civarında Iraklı ve Afgan göçmenin bulunduğu bildirildi.

ATİNA'DA DA SAHTE YUNAN KİMLİKLERİ

Atina’da ise polis tarafından durdurulan üç FETÖ’cünün üzerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı. FETÖ’cüler gözaltına alındı. Eylül ayı sonunda yine Atina’da, sahte pasaportla yakalanan 5 FETÖ’cünün cep telefonlarında, 450-500 kişi için hazırlanmış sahte pasaport dökümanları ele geçirilmişti. 15 Temmuz’dan bu yana Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin sayısının 12-15 bin olduğu tahmin ediliyor.



'ilialive' adlı Yunan sitesinin haberinde yakalanan FETÖ’cülerin fotoğrafları da yer aldı. Site, bazı FETÖ’cülerin ifadelerini de aktardı.