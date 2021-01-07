FETÖ imamlarının Amerikan rüyası Ukrayna’da bitti

Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ’nün Bağdat imamı Salih Fidan ile Erbil imamı Samet Güre’nin Ukrayna’ya geldiklerini tespit etti. Yurtdışında örgüte ait Feza Öğretim Kurumları’nda öğretmen olan ikili Ukrayna’ya geldiklerinde sahte pasaport temin etmeye çalışıyorlardı. Diplomatik girişimler sonucunda Ukrayna adli makamları ile temas kuruldu. Her iki FETÖ imamı Ukrayna sınırından yaya olarak Polonya’ya gitmek isterken yakalandı. İkilinin Polonya üzerinden Almanya ardından da ABD’ye gitmeyi hedefledikleri belirlendi. Ukrayna Büyükelçiliği’nin girişimleriyle sınır dışı edilen iki FETÖ mensubu dün Türkiye’ye getirildi.