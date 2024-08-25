Festivalde bıçaklı dehşet... Solingen’de şoke eden saldırı: 3 ölü 8 yaralı

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Almanya’nın Solingen kentinde bıçaklı bir saldırgan 3 kişiyi öldürürken, 5’i ağır olmak üzere en az 8 kişiyi de yaraladı. Solingen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin kuruluşunun 650’nci yıldönümü vesilesiyle “Çeşitlilik festivali” adı altında düzenlenen etkinlikte cuma akşam saat 21.47 sularında bir saldırgan meydanda eğlenmekte olan insanlara saldırarak önüne geleni bıçakladı. Rastgele saldırıp boğazlarından bıçakladığı kişilerden 3’ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı. Saldırgan olaydan sonradan kayıplara karışırken, polisin geniş kapsamlı operasyon düzenlediği ve saldırganın yakalanması için aramaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

SCHOLZ’DAN KINAMA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Şansölye Olaf Scholz saldırıyı şiddetle kınadı. Steinmeier, “Solingen’de meydana gelen bu korkunç olay beni ve ülkemizi derinden sarstı. Ölenler için üzülüyor, yaralıların en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz. Polislere ve ilk yardım ekiplerine teşekkür ediyorum. Saldırgandan bunun hesabı sorulmalı. Biz hep birlikte kin ve şiddete karşıyız” açıklamasında bulundu. Şansölye Olaf Scholz da, sosyal medya platformu X’te, 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı “korkunç bir olay” olarak nitelerken, derinden sarsıldığını belirtti ve “Saldırgan en kısa zamanda yakalanmalı ve hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmalı” paylaşımında bulundu.

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FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

3 gün sürmesi öngörülen festival kanlı olaydan sonra iptal edilirken, polis saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi. Olay sırasında tesadüfen fotoğraf veya video çeken katılımcıların görüntüleri kendilerine iletmeleri çağrısında bulunuldu.

Almanya’da yayınlanan günlük gazetelerden “Bild” saldırganın Arap görünümlü olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada 1993 yılında aşırı sağcılar tarafından kundaklanan ve olayda 5 ferdini kaybeden Türk kökenli Genç Ailesi’nin ikamet ettiği binadan görüntüler paylaşılarak, benzer girişimde bulunulması tehditleri savruldu.

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DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Telegram üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Öte yandan saldırıyla ilgili öğle saatlerinde 15 yaşında bir şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelinin planlanan saldırıyı bildiğini ancak saldırganın o olmadığını açıkladı. Dün gece ise saldırıyla alakalı bir kişi daha tutuklandı. Polis, ikinci tutuklamanın Solingen’de olayın gerçekleştiği yere yakın olan bir sığınmacı yurdunda gerçekleştiğini belirtti.