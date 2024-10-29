×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Festival sırasında havai fişek deposunda patladı... Yüzlerce yaralı...

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Havaifişek#Depo
Festival sırasında havai fişek deposunda patladı... Yüzlerce yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:19

Hinstan'da, tapınaktaki festival sırasında havaifişeklerin bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken, yetkililer yaşanan olay nedeniyle en az 150 kişinin yaralandığını belirtti.

Haberin Devamı

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Kasaragod bölgesinde dün akşam saatlerinde bir tapınakta yüzlerce kişinin katıldığı festival sırasında havai fişeklerin bulunduğu kulübede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tapınak yetkilileri gözaltına alındı.

Yangının havai fişek gösterisi sorasında fişeklerin kulübeye düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Havaifişek#Depo

BAKMADAN GEÇME!