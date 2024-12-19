Festival felaketle sonuçlandı: 32 ölü

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Nijerya’nın güneybatısındaki Oyo eyaletinin başkenti Ibadan’da düzenlenen bir festivalde izdiham çıktı.

Eyalet Valisi Seyi Makinde konuya ilişkin açıklamasında en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını etkinliğin organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi.

Etkinlikte 5 bin çocuğa para dağıtılmasının böyle bir izdihama neden olması üzerinde duruluyor.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Dotun Oyelade ise izdihamın nedenini etkinlik organizatörlerinin uygun planlama ve koordinasyon eksikliğine bağlarken hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu doğruladı.

Oyelade, yaralı çocuklar İbadan'daki çeşitli hastanelere nakledildiğini bildirdi.