Festival eziyete dönüştü! Burning Man’den çıkış kâbus oldu

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Her yıl Nevada’daki Black Rock Çölü’nde düzenlenen ve 9 gün süren tekno müzik ve sanat festivali Burning Man (Yanan Adam), adını aldığı devasa ahşap figürün gecikmeli şekilde yakılmasıyla sona erdi. Cuma günü ABD’yi vuran Hilary Kasırgası’nın getirdiği şiddetli yağışın, sel ve çamura sebep olmasının ardından katılımcılara “alandan ayrılmamaları” çağrısı yapan festival organizatörleri, önceki gün araçların yola çıkmasına izin verdi. Fakat tam olarak kurumamış zemin sebebiyle alandan çıkan tek büyük yolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Organizatörler çıkış yapmaya çalışan yaklaşık 64 bin kişiye “sabırlı olma” çağrısında bulundu. Katılımcılara ayrıca alandan yürüyerek ayrılmaya çalışmanın tehlikeli olabileceği uyarısı da yapıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Bu arada cuma günü yaşanan yağışlar sırasında hayatını kaybettiği açıklanan kişinin kimliği tespit edildi. Yerel polis, kimliğini 32 yaşındaki Leon Reece olarak açıkladıkları kişiye tıbbi müdahalenin hava ve arazi koşulları yüzünden çok geç yapılabildiğini bildirdi. Ölümle ilgili soruşturma sürerken “anormal hava koşullarının alandaki çöp ve tuvalet sorununu büyüttüğünü” belirten polis, bir toksikoloji raporu hazırlandığını kaydetti.

ÇÖLDE ÇILGIN PARTİ

1986 yılında başlayan Burning Man Festivali için her yıl ağustos-eylül aylarında Nevada’daki Black Rock Çölü’nün ortasına sıfırdan geçici bir şehir inşa ediliyor. Yaklaşık 80 bin katılımcı 9 gün boyunca barınma, yeme-içme ve tuvalet ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Avangart sanat performansları, devasa heykeller ve tuhaf kostümlerle bilinen festival her sene daha çok katılımcının ilgisini çekiyor. Arazi koşullarından kaynaklanan sorunlar 2018 yılında da festivale giriş çıkışların geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.