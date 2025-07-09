Feribotta katil avı: Yolcular 10 saat mahsur kaldı

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Metropolitan Polisi, dün gece yaptığı açıklamada 22 yaşındaki bir şahsın 6 Temmuz Pazar günü Doğu Londra'daki Waltham Forest'ta Tyler Hayward'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklandığını doğruladı.

Metropolitan Polisi'nin Uzman Suç Komutanlığından soruşturmayı yürüten Dedektif Başmüfettiş Rebecca Woodsford, "Ekibimiz Tyler’ın ailesinin acısını paylaşıyor. Özel eğitimli memurlarımız, bu zorlu süreçte aileye destek olmaya devam ediyor. Pazar gününden bu yana kapsamlı soruşturmalar yürütüyorduk ve bu çalışmalar sonucunda bugün Dover Limanı'nda aramalar yapıldı. Kent Polisi ve diğer kurumlara, bu hayati çalışmalar sırasında verdikleri destek için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu süreçte mağdur olan yolculara da anlayışları için minnettarız" dedi.

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Bıçaklanarak öldürülen Tyler Hayward

'OLDUKÇA STRESLİ BİR DENEYİMDİ'

Feribottaki operasyon yolcular arasında paniğe neden oldu. Üç çocuk annesi Helen Burdall, ailesiyle birlikte Fransa'ya 10 günlük tatil için sabah saat 10'da Dover Limanı'ndan DFDS feribotuna binmişti.

KentOnline'a konuşan Burdall, eşi Luke ve 7, 5 ve 2 yaşındaki çocuklarıyla seyahat ettiğini belirterek, feribotun planlanan kalkış saatinden yaklaşık yarım saat sonra yola çıktığını ancak 20 dakika sonra geri döndüğünü belirtti.

Burdall, "Bize sadece bir suçlunun arandığı söylendi, başka hiçbir bilgi verilmedi. İlk dört saat boyunca üst katta tutulduk ve araçlarımıza inmemize izin verilmedi. Daha sonra hepimiz araç güvertesine indirildik ve iki saat boyunca arabalarımızda beklemek zorunda kaldık. Ardından tekrar 8. kata çıkarıldık. Oldukça stresli bir olaydı" dedi.

Personelin de yaşananlara dair bilgi sahibi olmadığını ve yolcuları yaşananlarla ilgili bilgilendiremediğini sözlerine ekleyen Burdall, yolculara yiyecek ve su verildiği kaydetti.

Feribot, akşam 20.40'ta Calais'e doğru yeniden yola çıktı. Metropolitan Polisi, feribotun seferine yeniden başlamasının ardından bir açıklama yayımlayarak, bir tutuklama yapıldığını doğruladı.

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KURBANIN AİLESİNDEN ACI AÇIKLAMA

Olay, 6 Temmuz Pazar günü saat 21.14'te Chingford Mount Road'ta bir bıçaklama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle başlamıştı. 26 yaşındaki Tyler Hayward, bıçaklanmış halde bulunmuş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kurbanın ailesi yaptığı açıklamada, "Tyler'ın trajik kaybıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Güzel ruhlu ve nazik kalpli bir insandı. Çok sevilen bir oğul, torun ve kardeşti. Onu çok özleyeceğiz. Bu zorlu süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Feribot şirketi DFDS ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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