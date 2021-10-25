Fener-Rum Patriği ABD’de hastaneye kaldırıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Her şeyi değiştiren hamle Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... Uyurgezer gibi...Her şeyi değiştiren hamle! Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... "Uyurgezer gibi..."#Fenerbahçe
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucizeTekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucize#Emine Arslan
Maktuller farklı sorular aynı Akıllara Şule Çeti getirdiMaktuller farklı sorular aynı! Akıllara Şule Çet'i getirdi#Gamze Açar
Pereiranın kahrolduğu an Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...Pereira'nın kahrolduğu an! Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...#Fenerbahçe
İran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyorİran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyor#Sınır
Kabinede gündem 10 büyükelçiKabinede gündem 10 büyükelçi#Büyükelçi
Ocakbaşında zor mesai Ayarı tutturmak hiç de kolay değil...Ocakbaşında zor mesai! Ayarı tutturmak hiç de kolay değil...#Ocakbaşı
Çocukları bekleyen büyük tehlike... Ebeveynler dikkat Sakın izletmeyinÇocukları bekleyen büyük tehlike... Ebeveynler dikkat! Sakın izletmeyin#Squid Game
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
Şiddete sıfır tolerans dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi"Şiddete sıfır tolerans" dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Fener-Rum Patriği ABD’de hastaneye kaldırıldı

#Antony Blinken#Bartholomeos#ABD
Fener-Rum Patriği ABD’de hastaneye kaldırıldı

ABD’de bulunan ve bugün Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşmesi planlanan İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos (81), dün aniden fenalaşması üzerine tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Bartholomeos dün St. Sophia katedralinde katılacağı dini ayin öncesi, muhtemelen tansiyonunun yükselmesi nedeniyle, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Doktoru, uzun uçak yolculuğu ve yüklü programı nedeniyle yorgun düştüğünü belirterek, Bartholomeos’a dinlenmesini tavsiye etti. Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürülmesi kararlaştırılan Bartholomeos, gerekli tahlillerin de yapılması için George Washington Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Ortodoks dünyasının ruhani lideri olarak kabul gören Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti cumartesi günü başlamıştı. Önceki ziyaretini 2009’da gerçekleştiren Bartholomeos’un Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ile de görüşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antony Blinken#Bartholomeos#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!