Fener-Rum Patriği ABD’de hastaneye kaldırıldı

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Bartholomeos dün St. Sophia katedralinde katılacağı dini ayin öncesi, muhtemelen tansiyonunun yükselmesi nedeniyle, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Doktoru, uzun uçak yolculuğu ve yüklü programı nedeniyle yorgun düştüğünü belirterek, Bartholomeos’a dinlenmesini tavsiye etti. Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürülmesi kararlaştırılan Bartholomeos, gerekli tahlillerin de yapılması için George Washington Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Ortodoks dünyasının ruhani lideri olarak kabul gören Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti cumartesi günü başlamıştı. Önceki ziyaretini 2009’da gerçekleştiren Bartholomeos’un Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ile de görüşmesi bekleniyor.