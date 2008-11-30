Fener’de ’kutsal’ sorgulama

Yorgo KIRBAKİ / ATİNA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılan "kutsal" sorgulamanın ardından Patrik Bartholomeos, Aynoroz’daki Vatopedi manastırında yüz milyonlarca Euro’luk arsa yolsuzluğu skandalının kahramanı Başkeşiş Efrem’in istifasını istedi. Efrem ise kaçamak cevap verdi.

İSTANBUL Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılan "kutsal sorgulamadan" sonra Patrik Bartolomeos, Yunanistan’ı altüst eden, başbakan Kostas Karamanlis için kabus haline dönüşen keşişler diyarı Aynoroz’da bulunan Vatopedi manastırında yüz milyonlarca Euro’luk skandalın kahramanı Kıbrıslı Rum başkeşiş Efrem’in istifasını istedi. Efrem de istifa niyetini ileteceğini, alınacak kararı bildireceğini söyledi. Vatopedi manastırının karıştığı arsa yolsuzluğu nedeniyle Yunanistan’da iki aydır kopan gürültünün ardından Fener’e çağrılan Efrem, Patrik ve Sen Sinod meclisinin 12 üyesi önüde tam 1.5 saat ter döktü.



Kapıda bekletti



Bartholomeos, "Sen Sinod meclisi toplanıyor" gerekçesiyle Efrem’i tam 2 saat kapısı önünde bekletti. Yunan parlamentosuna 9 sayfalık bir ifade metni vererek soruşturma komisyonu üyesi milletvekillerinin soruların cevaplandırmayan Efrem, "kibirli ve umursamaz" tavrını bu kez değiştirerek, aynı zamanda Aynoroz Piskoposu sıfatı da taşıyan Patrik Bartolomeos ile Sen Sinod meclisi üyeleri metropolitlerin sorularını yanıtladı. Sorgulamadan sonra Bartolomeos kararını Efrem’e açıkladı: "Sorumluluklarını üstlen ve istifa et." Tavırlarıyla Yunanistan’da siyasetçileri ve medyayı çileden çıkaran Efrem, Vatopedi manastırı başkeşişi olmasında katkısı bulunan Fener Patrikhanesi’ne direkt bir "hayır" cevabı veremedi.



"Hayır" demesi halinde, Patrikhane tarafından isyancı sayılıp, Aynoroz’da diğer manastırlarla savaşa girmek zorunda kalacağını düşünen Efrem, "Aynoroz’a döndüğümde manastır yönetim kuruluna başkeşiş olarak geçici bir süre için (adalet süreci tamamlanıncaya kadar) idari yönetimden istifa niyetimi ileteceğim. Alınacak kararı da size en geç 2 Aralık’a kadar bildireceğim" dedi. Bu gelişmeden sonra Atina’da, Efrem’in, Fener’in öfkesine hedef olmamak için başkeşişlikten istifa edeceği, ancak perde arkasından ipleri elinde tutmaya devam edeceği ileri sürüldü. Efrem’in Bartolomeos’a verdiği cevap Yunan medyasını tatmin etmedi.



