Fener’de hesap verecek

Yorgo KIRBAKİ / ATİNA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kıbrıslı Rum başkeşiş Efrem, karıştığı arazi yolsuzluklarının hesabını İstanbul’daki Fener Patrikhanesi’nde verecek. Aynoroz’un sosyete manastırı Vatopedi’deki skandala sonunda müdahale eden Patrik Bartolomeos, manastırın piskoposu sıfatıyla Efrem’i İstanbul’a çağırdı. Efrem, suçlamalar hakkında ifade verecek. Sen Sinod meclisi kararını açıklayacak.

YUNANİSTAN’ın kalbi bugün İstanbul’da atacak. Yunanistan’da Başbakan Kostas Karamanlis’in kabusu haline gelen Kıbrıslı Rum başkeşiş Efrem, Patrik Bartolomeos ve 12 kişilik Sen Sinod meclisi huzurunda, karıştığı arazi yolsuzluklarının hesabını verecek.



Fener patrikhanesi, Sen Sinod meclisi, Yunanistan’ı sarsan keşişler diyarı Aynoroz’un sosyete manastırı Vatopedi’deki skandala sonunda müdahale etti. Patrik Bartolomeos, Aynoroz piskoposu sıfatıyla Efrem’i İstanbul’a çağırdı. Aynoroz, ruhani açıdan Fener’e bağlı.



Efrem kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında ifade verecek. Ardından Sen Sinod meclisi kararını açıklayacak. Atina’daki kilise hukuku profesörlerine göre, patrik Bartolomeos’un, Efrem’e Vatopedi manastırı başkeşişliğinden istifa etmesini isteme hakkı bulunuyor. Buna karşı, başkeşişlerin Aynoroz’da manastır meclisi tarafından seçilmesi nedeniyle, Bartolomeos’un Kıbrıslı Rum başkeşişi görevinden alma yetkisi bulunmuyor. Ancak, Bartolomeos’un "herkesin hayrı için istifa et" demesi halinde Efrem bunu duymazlıktan gelirse Patrikhane ile bağlarını koparmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda Efrem "isyankar" sayılacak. Aynoroz’da Fener patrikhanesince "isyankar" sayılan keşişler Esfigmenu manastırında yaşıyor. Aynoroz’da ikinci bir isyancı manastırın bulunmasına ihtimal verilmiyor. Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinden oluşan soruşturma komisyonuna yazılı ifade sunan ve soru sorulmasına izin vermeyen Efrem, parlamentoya özel korumaları ve avukat ordusuyla gelmişti. Bartolomeos’un kendisine "Fener’e mütevazı gel" mesajı yoladığı öğrenildi.



Arazi yolsuzluğu



Efrem, kendisi gibi Kıbrıslı Rum olan kadim dostu Arsenios ile birlikte, Bizans ve Osmanlı tapularıyla Vatopedi manastırına ait olan arsa ve arazileri devlet ile takas ediyordu.



Ancak, takas işlemlerinde manastır arazileri gerçek fiyatlarının 5 kat üstünde verilirken devlet arazileri gerçek fiyatlarının 5 kat altında alınıyordu. Vatopedi manastırı başkeşişi bu şekilde devletten aldığı arazileri yine gerçek fiyatlarının 3-5 katına kirli para aklamaya çalışan geçmişi karanlık işadamlarına satıyordu. Açılan banka hesaplarında manastırın 100 milyon Euro’dan fazla parası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca banka işlemlerinden büyük kredilerin alınıp ertesi gün iade edildikleri anlaşıldı.