Fena halde hesap verecek

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo evli bir kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. 23 yaşındaki futbolcu İngiltere'nin zengin işadamlarından John Haynes'in eşi Alyona Heynes ile Piccolino restoranında yemek yerken fotoğraflandı.

Ukraynalı Alyona ile Cristiano Ronaldo yemekte arkadaşları olan bir çiftle sohbet ettikten sonra Portekizli oyuncunun Porsche markı otomobiliyle restorandan ayrıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra 25 yaşındaki Alyona, 50 yaşındaki John Haynes'in doğumgününde eşiyle aralarındaki buzları eritmek için bir araya geldi.

Ancak daha sonra eşinin Ronaldo ile yemek yediğini öğrenen ünlü işadamı, "Eğer böyle bir olayın varlığından haberim olsaydı o masaya asla Alyona ile oturmazdım. Artık bu evliliğin sona erdiğini resmen söyleyebilirim. Olayı öğrenince çılgına döndüm ve Alyona ile inanılmaz büyük bir kavga ettik" şeklinde konuştu.

Haftada üç gün boks yapan Haynes, Cristiano Ronaldo için ise, "Onunla karşı karşıya geleceğim. O ortaya çıkmadan beş yıldır mutlu bir evliliğim vardı" dedi. Sevgilisi Nereida Gallardo'dan ayrılan ve İtalyan model Letizia Filippi ile birlikte olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun katı tutumuyla bilinen teknik direktörü Sir Alex Ferguson'a nasıl hesap vereceği ise ayrı bir merak konusu.