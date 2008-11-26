’Felçli’ K.Kore lideri fabrika teftişi yaptı

Resmi Kuzey Kore haber
ajansı, Kim’in Çin sınırındaki Sinuiju’da makine ve sabun üreten fabrikaları ziyaret ettiğini duyurdu. Bu ziyaretin hangi tarihte yapıldığı konusunda bilgi verilmeyen habere dair yayınlanan fotoğraflarda Kim oldukça sağlıklı görünüyor.
Haberde, Kim’in, makine üreten fabrikanın bu yılki vaatlerini ekim ayı sonuna kadar yerine getirmesini övgüyle karşıladığı belirtildi. Güney Kore ve Amerikalı yetkililer, Kuzey’in 66 yaşındaki liderinin ağustos ortasında felç geçirdiğini iddia etmiş, Kuzey Kore bu iddiaları yalanlamıştı.
Aylardır kamuoyu önüne çıkmayan Kim’in, geçen ayın sonlarında ikinci kez felç geçirdiği öne sürülmüştü.