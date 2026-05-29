‘Felç geçiriyor sandım’… Biden münazarada eşini korkutmuş

Eşi Joe Biden’ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında sergilediği ve uzun süre durakladığı performansı sırasında felç geçirdiğini düşündüğünü söyledi. Amerikan CBS News’e konuşan Jill Biden, “Ne olduğunu bilmiyordum. İzlerken ‘Aman Tanrım, felç geçiriyor’ diye düşündüm ve bu beni ölümüne korkuttu” ifadelerini kullandı. Eski First Lady, eşini o güne kadar hiç o halde görmediğini vurguladı.

27 Haziran 2024’te yapılan başkanlık seçimi münazarasında Biden’ın uzun süreli duraklamaları ve dil sürçmeleri Demokrat Parti içinde krize neden olmuştu. Trump’ın zihinsel ve fiziksel olarak başkanlığa uygun olmadığı eleştirilerini yönelttiği Biden, parti içinden gelen tepkilerin ardından adaylıktan çekilmiş ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kasım 2024 seçimlerinde Trump’ın karşısına çıkmıştı.