Felakette bile Türk yardımını reddettiler

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde önceki gün başlayan ve hızla yayılan orman yangını, Rumların Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 4 Mısırlı işçinin alevler arasında kalarak öldüğü yangında Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği’nden (AB) acil yardım istedi. Ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Hemen yardım edelim” teklifini geri çevirdi. Limasol kentindeki önceki gün başlayan yangın aşırı sıcaklar ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, Larnaka kentine ilerledi. Bölgede ondan fazla köy tahliye edilmesine sebep olan yangın ancak dün akşam kontrol altına alınabildi.

4 MISIRLI TARIM İŞÇİSİ ÖLDÜ

Yangının başladığı Arakapa köyünde 4 Mısırlı işçi, alevler içinde kalarak hayatını kaybetti. İşçilerin cesetleri yanmış araçlarının 400 metre ilerisinde bulundu. Domates toplarken yangına yakalanan işçilerin kamyonetle uzaklaşmaya çalıştığı, araçları alevler içinde kalınca yaya kaçarken öldüğü belirlendi. Rum polisi, kundaklama şüphesiyle 67 yaşındaki bir kişiyi tutuklarken, ülke tarihinin en büyük yangını diye nitelendirilen felakette, 60 kilometrekarelik orman ve maki alanı kül oldu.

Rumların yardım çağrılarına ilk cevap Ersin Tatar’dan geldi. Elazığ’da temaslarda bulunan Tatar, önceki akşam Rum lideri arayarak, KKTC’nin tüm ekipleriyle yardıma hazır olduğunu söyledi. Rum lider ise “Değerlendireceğiz” cevabı vermekle yetindi. Rumların Türklerden gelen yardımları reddetmesi ilk değil. Geçmiş yıllardaki yangınlarda KKTC’den gelen yardım tekliflerini reddeden Rum yönetimi, geçen yıl Rum hastaneleri salgın nedeniyle dolduğu zaman da benzer tavrı sergiledi. Vakaların tırmandığı, Rum hastanelerinde yoğun bakım odalarının dolduğu sırada KKTC’nin BM üzerinden yaptığı “100 ağır hastayı tedavi için gönderin” çağrısına Rum yönetimi cevap dahi vermedi.

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