Felaketler üst üste geldi: Farelerden sonra şimdi de örümcek istilası!

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Son zamanların en büyük fare istilasına karşı çaresiz kalan Avustralya'da felaketler üst üste geliyor.

Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağıştan kaçan örümcekler tabiri caizse bölgeyi esir aldı. Yağış ile meydana gelen selden kaçan örümcekler kenti örümcek ağları ile kapladı.

Yolları, tabelaları ve bazı binaları kaplayan örümcek ağları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Bölgede yaşayan bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede viral olan fotoğraflara sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

Pek çok kullanıcı, 'Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz' yorumunu yaptı. Bölge sakinleri endişelerini dile getirirken uzmanlardan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Ülkenin önce gelen eğitim kurumlarından Sydney Üniversitesi'nden Profesör Dieter Hochuli, ağların selden sonra ortaya çıkmasının oldukça sıradan bir durum olduğunun altını çizdi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan profesör örümceklerin bu hareketlerini açıklamak için şu ifadeleri kullandı;

'Bunun gibi şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık orada yaşayamıyor ve daha yüksek yerlere kaçıyorlar'

Uzmanlar Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur beklerken, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.

O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.

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