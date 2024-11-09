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Felaketin ardından işbirliği: Binlerce kişi sokakları temizledi

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#İspanya#Sel#Felaket
Felaketin ardından işbirliği: Binlerce kişi sokakları temizledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 15:04

İspanya'nın Valensiya kentini vuran sel felaketi sonrası binlerce kişi sokakları temizleyerek yardım ediyor. 29 Ekim'deki şiddetli yağışlar sonucu 217'den fazla kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İspanya'nın Valensiya kenti başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel felaketi sonrası binlerce kişi sokakları temizledi.

İspanya'da 29 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusu ile güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından Valensiya başta olmak büyük bir sel felaketi meydana geldi.

Felaket olarak tanımlanan ve 217’den fazla kişinin hayatını kaybettiği selde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Valensiya bölgesinde halk ve askeri personel ev, dükkan ve sokakların çamurdan, çöpten temizlenmesine ve hasarlı araçların kaldırılmasına yardım ediyor. 

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#İspanya#Sel#Felaket

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