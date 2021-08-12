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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Felaketin sembolü oldular

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Felaketin sembolü oldular

Günlerdir alevlerle savaşan Yunanistan’da gönüllü itfaiyeci Vasilis Filoras, 81 yaşındaki Panayiota Numidi ve gazeteci Evlambia Revi, yangın felaketinin ‘sembolleri’ olarak hatırlanacak.

Yunanistan'da yangınlar devam ediyor. Başkent Atina’dan 60 kilometre mesafede, Eğriboz (Evia) Adası’ndaki orman yangınları, 10’uncu gününde de söndürülemedi. Adada sert esen rüzgârlar ve aşırı engebeli coğrafi yapı yangın söndürme çabalarını zorlaştırıyor. Ülkede ağustos ayı başından bu yana, yaklaşık 1 milyon dönüm ormanlık arazi yandı.

Panayiota Numidi: Eğriboz Adası’nın Guves köyünde, alevlerin yaklaştığı evini çaresizlik ve korku içinde terk etmek zorunda kalan 81 yaşındaki Numidi’nin fotoğrafı Yunan ve uluslararası medyanın manşetlerinde yer aldı.

Felaketin sembolü oldular

Evlambia Revi: Eğriboz’un Galaçona köyünde, evini alevlerden korumak isteyen yaşlı bir köy sakinine sarılarak canlı yayında hıçkırıklarla ağladı. Binlerce tebrik mesajı aldı.

Felaketin sembolü oldular

Vasilis Filoras: Atina yakınındaki İpokratio semtinde, itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Filoras, düşen bir elektrik direğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da katıldı.

Felaketin sembolü oldular

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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