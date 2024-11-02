Felaketin adı DANA

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İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e çıktı. İspanyol medyası bazı noktalara halen ulaşılamadığı için kaç kişinin kayıp olduğunun bilinmediğini belirtirken bilançonun artmasından endişe ediliyor. Uzmanlar büyük bir yıkıma sebep olan şiddetli selin, bölgenin normalde bir yılda aldığı yağışın sadece 8 saatte düşmesinden kaynaklandığını aktardı.

BU YAZ İTALYA’DA DA BENZERİ GÖRÜLDÜ

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, Valencia bölgesinde “yüzyılın en kötü dönemi” olarak yorumladığı yağışın, geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü açıkladı. Meteorologlar ayrıca yaşanan felaketi ‘DANA fenomeni’ isimli bir hava olayına bağlıyor. Buna göre aşırı yağışa, atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın çok hızlı yükselen Akdeniz kaynaklı sıcak ve nemli hava ile çarpışması yol açtı. İspanyolca’da ‘yüksek irtifa izole depresyonu’ tabirinin baş harflerinin toplamı olan ‘DANA’, bu denli şiddetli görünmese de ağustos ayında İtalya’da da meydana gelmiş ve İngiliz milyarder Mike Lynch’in de içinde bulunduğu süper yatın batmasına neden olmuştu.

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AŞIRI SıCAKLAR TOPRAĞI KURUTTU

BBC’ye konuşan Leeds Üniversitesi’nden Prof. Mark Smith, küresel ısınmaya dikkat çekti. İngiliz biliminsanı, daha sıcak yazların toprağı kuruttuğunu, bunun da su emme kapasitesini azalttığının altını çizdi. Yaşananların, ölü sayısı açısından 2021 yılından beri Avrupa’da yaşanan “en kötü” sel felaketi olduğu ifade edildi. Almanya’da da 2021 yılında meydana gelen sellerde 185 kişi hayatını kaybetmişti.

SULAR ALTINDA

- CNN, İspanya’da selden zarar gören bölgenin felaketten önce ve sonraki uydu görüntülerini karşılaştırdı. 30 Ekim’de çekilen uydu görüntülerinde benzersiz yağışların ardından kara parçasının bir kısmı artık denizin bir uzantısı gibi görünüyor.