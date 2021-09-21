Felaketi yaşıyorlar: Lavlar evleri bile yuttu! 'Yolunun üzerindeki her şeyi yok etti'

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin 500 kişi bölgeden çıkarılıyor.

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı ve evleri yuttuğu bilgisi veriliyor.

Öte yandan gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yanardağın lav püskürtmeye başlayan bir ağzı daha açıldığı bildirildi. Ana ağzın 900 metre kuzeyindeki yeni oluşumdan da lav püskürmeye devam ediyor.

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

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Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da iki gün önce yerel saatle 15.10'da yanardağ faaliyete geçmişti.

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, BM 76. Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiş programını ileri saatlere erteleyerek La Palma'ya gitti.

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

'YOLUNA ÇIKAN HER ŞEYİ YOK ETTİ'

1971 yılında bu yana uykuda olan Las Palmas'taki Cumbre Vieja yanardağı Pazar günü harekete geçti.

Yanardağ patlaması sonrası oluşan lav nehri, yol üzerindeki çok sayıda yapıya zarar verdi.

Belediye Başkanı Sergio Rodriguez, en az 20 evin yerle bir olduğunu söyledi. Yetkililer, en az 100 evin lavlardan etkilenerek zarar gördüğünü belirtti. Tahliye edilenlerin yerleştirildiği geçici sığınaklar oluşturuldu.

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Las Palmas'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de lavın, "yolu üzerine çıkan her şeyi yok ettiğini" söyledi.

Başbakan Sánchez, bölge sakinlerinin bir süre daha evlerine dönemeyebileceğini belirtti.

Toplam dört köyün tahliye edildiği patlama bölgesinde henüz bir ölüm bildirilmedi. Kanarya Adaları lideri Angel Victor Torres, daha fazla kişinin tahliye edilmesine muhtemelen gerek kalmayacağını duyurdu.

Torres'e göre yanardağ aktivitesi birkaç gün daha sürebilir.

Pazar günü patlamalar sebebiyle bazı uçuşlar iptal edilse de İspanya havacılık kurumu yetkilileri, hava sahasının uçuşlara her zamanki şekliyle açık olduğunu söyledi.

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Las Palmas adasının güneyinde bulunan yanardağ çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

Yerel bir tur rehberi olan Jonas Perez, bölgede patlamalar kaynaklı sarsıntıları ve sesi "Sanki 20 jet uçağı aynı anda kalkıyor gibi… İnanılmaz bir ses" diyerek anlatıyor.

Adalara tatile giden 500 turist de tahliye edildi.

Ancak bu aşamada İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto'nun sözleri eleştirilere yol açtı. Maroto, bir radyo kanalına verdiği röportajda bu patlamanın "turistleri adaya çekebilecek bir fırsat" olduğunu söyledi:

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"Ada açık. Eğer oteliniz etkilendiyse sizi bir başka otele yerleştirebiliriz. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirebiliriz. Doğanın La Palma'ya ne getirdiğini görmek isteyen birçok turist bunu önümüzdeki haftalarda ve aylarda adaya gelerek gözlemleyebilir."

Kaynak: hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA-BBC Türkçe