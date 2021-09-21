Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyorYarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyor#KORONAVİRÜS
Manisada korkunç olay Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandıManisa'da korkunç olay! Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı#Manisa
Son Dakika: Fenerbahçede Serdar Dursun sevinciSon Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci!#Fenerbahçe
İşte Harika Avcının son fotoğrafıİşte Harika Avcı'nın son fotoğrafı#Harika Avcı
Bir ili yasa boğan ölüm Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel olduBir ili yasa boğan ölüm! Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu#Koronavirüs
Michael Ballacktan duygusal paylaşım 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...Michael Ballack'tan duygusal paylaşım! 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...#Michael Ballack
AİHM, Litvinenkonun öldürülmesinden Rusyayı sorumlu tuttuAİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu#Rusya
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Dev tasarruf...Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Dev tasarruf...#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Felaketi yaşıyorlar: Lavlar evleri bile yuttu! 'Yolunun üzerindeki her şeyi yok etti'

#La Palma#İspanya#Yanardağ Patlaması
Felaketi yaşıyorlar: Lavlar evleri bile yuttu Yolunun üzerindeki her şeyi yok etti

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağ bölge sakinlerine kâbusu yaşatmaya devam ediyor. 50 yıldır uykuda olan yanardağın patlamasıyla 5 bin 500 kişi tahliye edilirken olay yerinden gelen fotoğraflar görenleri adeta şoke etti. Lavların evleri yuttuğu ve yoluna çıkan her şeyi yok ettiği felaketin birkaç gün daha süreceği açıklandı.

Son dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok ettiSon dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti
Son dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti

Tümünü Gör
Haberin Devamı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin 500 kişi bölgeden çıkarılıyor.

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı ve evleri yuttuğu bilgisi veriliyor.

Öte yandan gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yanardağın lav püskürtmeye başlayan bir ağzı daha açıldığı bildirildi. Ana ağzın 900 metre kuzeyindeki yeni oluşumdan da lav püskürmeye devam ediyor.

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Kilauea Yanardağında korkutan hareketlilik: 140 deprem

Kilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: 140 deprem!

Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da iki gün önce yerel saatle 15.10'da yanardağ faaliyete geçmişti.

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, BM 76. Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiş programını ileri saatlere erteleyerek La Palma'ya gitti.

Felaketi yaşıyorlar: Lavlar evleri bile yuttu Yolunun üzerindeki her şeyi yok etti

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

'YOLUNA ÇIKAN HER ŞEYİ YOK ETTİ'

1971 yılında bu yana uykuda olan Las Palmas'taki Cumbre Vieja yanardağı Pazar günü harekete geçti.

Yanardağ patlaması sonrası oluşan lav nehri, yol üzerindeki çok sayıda yapıya zarar verdi.

Belediye Başkanı Sergio Rodriguez, en az 20 evin yerle bir olduğunu söyledi. Yetkililer, en az 100 evin lavlardan etkilenerek zarar gördüğünü belirtti. Tahliye edilenlerin yerleştirildiği geçici sığınaklar oluşturuldu.

Haberin Devamı

Las Palmas'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de lavın, "yolu üzerine çıkan her şeyi yok ettiğini" söyledi.

Başbakan Sánchez, bölge sakinlerinin bir süre daha evlerine dönemeyebileceğini belirtti.

Toplam dört köyün tahliye edildiği patlama bölgesinde henüz bir ölüm bildirilmedi. Kanarya Adaları lideri Angel Victor Torres, daha fazla kişinin tahliye edilmesine muhtemelen gerek kalmayacağını duyurdu.

Torres'e göre yanardağ aktivitesi birkaç gün daha sürebilir.

Uyuyan volkanlar bizi uyanık tutmalı... Türkiyede son durum ne

'Uyuyan volkanlar bizi uyanık tutmalı...' Türkiye'de son durum ne?

Pazar günü patlamalar sebebiyle bazı uçuşlar iptal edilse de İspanya havacılık kurumu yetkilileri, hava sahasının uçuşlara her zamanki şekliyle açık olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Las Palmas adasının güneyinde bulunan yanardağ çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

Yerel bir tur rehberi olan Jonas Perez, bölgede patlamalar kaynaklı sarsıntıları ve sesi "Sanki 20 jet uçağı aynı anda kalkıyor gibi… İnanılmaz bir ses" diyerek anlatıyor.

Adalara tatile giden 500 turist de tahliye edildi.

Ancak bu aşamada İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto'nun sözleri eleştirilere yol açtı. Maroto, bir radyo kanalına verdiği röportajda bu patlamanın "turistleri adaya çekebilecek bir fırsat" olduğunu söyledi:

Haberin Devamı

"Ada açık. Eğer oteliniz etkilendiyse sizi bir başka otele yerleştirebiliriz. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirebiliriz. Doğanın La Palma'ya ne getirdiğini görmek isteyen birçok turist bunu önümüzdeki haftalarda ve aylarda adaya gelerek gözlemleyebilir."

Kaynak: hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA-BBC Türkçe

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİstanbul Boğazı'nda heyecanlandıran dakikalar! Peş peşe sıralandılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Palma#İspanya#Yanardağ Patlaması