Felaketi yaşıyorlar... Bir günde 70 bin yeni vaka!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 819 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 65 bin 288'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 921 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 691 bin 167'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 839 bin 833 kişi de iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 121 bin 381’e, vaka sayısı da 45 bin 961 artarak 3 milyon 908 bin 272’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 804 bin 342 vaka ve 30 bin 14 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 97 bin 734 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 3 bin 719 artışla 599 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 256 artarak 64 bin 414'e ulaştı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 416 bin 738 kişi de iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Meksika, dünyada en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.