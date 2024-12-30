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Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uçak aynÄ± arÄ±za

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#Güney Kore#Jeju Air#AynÄ± Uçak
Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uÃ§ak aynÄ± arÄ±za
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 30, 2024 17:31

Jeju Air havayollarÄ± uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n 179 kiÅŸiye mezar olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, firmaya ait baÅŸka bir uÃ§aÄŸÄ±n aynÄ± arÄ±za sebebiyle kalktÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Gimpo UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na inen uÃ§aÄŸÄ±n, dÃ¼nkÃ¼ felaketteki uÃ§ak ile aynÄ± model olduÄŸu ve aynÄ± arÄ±za sebebiyle indiÄŸi bildirildi.

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GÃ¼ney Kore'nin Muan ÅŸehrindeki Musan UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda yaÅŸanan uÃ§ak kazasÄ± sebebiyle 179 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Jeju Air havayollarÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± felaketin ardÄ±ndan bir facianÄ±n daha ucundan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼.

Yonhap haber ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Jeju Air havayollarÄ±na ait baÅŸka bir uÃ§ak, Musan UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndaki benzer bir facia yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼.

Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uÃ§ak aynÄ± arÄ±za

Gimpo UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan sabah 6:37'de kalkan, 179 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ felaketteki Jeju Air havayollarÄ±na ait aynÄ± model uÃ§aÄŸÄ±n, aynÄ± arÄ±za nedeniyle kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ±na geri indiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

7C101 sefer sayÄ±lÄ± Jeju Air havayollarÄ± uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, aynÄ± iniÅŸ takÄ±mÄ± sorunu nedeniyle saat 7:25'te Gimpo UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na indiÄŸi belirtildi.

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Jeju Air havayollarÄ± yetkilileri, iniÅŸ takÄ±mÄ± sorununun neden olduÄŸu mekanik arÄ±za hakkÄ±nda uÃ§aktaki 161 yolcunun bilgilendirildiÄŸini duyurdu.

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Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uÃ§ak aynÄ± arÄ±za

Yedek bir uÃ§akla seferin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Jeju Air havayollarÄ± yetkilileri, dÃ¶nen uÃ§aktaki 21 yolcunun gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle yedek uÃ§aÄŸa binmemeyi tercih etti.

Gözden KaçmasÄ±nDÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n yoÄŸun trafiÄŸi: 48 saatte 6 Ã¼lke, 13 uÃ§uÅŸDüÅŸen uçaÄŸÄ±n yoÄŸun trafiÄŸi: 48 saatte 6 ülke, 13 uçuÅŸHaberi görüntüle

FÄ°RMA BAKIM Ä°HMALÄ°NÄ° REDDETMÄ°ÅžTÄ°

DÃ¼nkÃ¼ felaketin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Jeju Air havayolu yetkilileri, kazanÄ±n bakÄ±m ihmalinden kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uÃ§ak aynÄ± arÄ±za

Jeju Air yetkilileri, "UÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± zamanÄ±nda ve planlanan programa uygun olarak eksiksiz bir ÅŸekilde yapÄ±yoruz. PlanlÄ± bakÄ±m ile kalkÄ±ÅŸtan Ã¶nce ve sonra rutin olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¼m bakÄ±mlar da dahil olmak Ã¼zere hiÃ§bir ÅŸeyi ihmal etmiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nYeni detaylar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor: 3 dakikada gelen felaket... GÃ¼ney Koredeki faciada yolcudan son mesajYeni detaylar ortaya çÄ±kÄ±yor: 3 dakikada gelen felaket... Güney Kore'deki faciada yolcudan son mesajHaberi görüntüle

179 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N Ã–LDÃœÄžÃœ UÃ‡AK KAZASI

GÃ¼ney Kore'nin Muan ÅŸehrinde Jeju Air hava yolu firmasÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸte kontrolden Ã§Ä±kmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 179 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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Felakete ramak kala: AynÄ± firma aynÄ± uÃ§ak aynÄ± arÄ±za

Yetkililer, kazanÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸ takÄ±mlarÄ±ndaki arÄ±zadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, ilk seferde iniÅŸ takÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±lmayan uÃ§aÄŸÄ±n, ikinci seferde zorunlu iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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#Güney Kore#Jeju Air#AynÄ± Uçak

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