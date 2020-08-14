Felakete karşı zamanla yarış

Kazanın ardından çevreye şu ana kadar 1.300 ton petrol yayılırken, tankerdeki kalan petrolün sızmasından endişe ediliyordu. Yetkililer yoğun çabalar sonucunda tankerin içinde kalan petrolün bir bölümünün başka bir tankere transfer edildiğini açıkladı. Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan ülkede ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.