Son Güncelleme:
Felakete karşı zamanla yarış
Hint Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Mauritius’ta petrol tankerinin resiflere çarpmasının ardından yaşanan çevre felaketiyle mücadele sürüyor.
Kazanın ardından çevreye şu ana kadar 1.300 ton petrol yayılırken, tankerdeki kalan petrolün sızmasından endişe ediliyordu. Yetkililer yoğun çabalar sonucunda tankerin içinde kalan petrolün bir bölümünün başka bir tankere transfer edildiğini açıkladı. Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan ülkede ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle