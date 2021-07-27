Felaket üstüne felaket

ALEVLERE TESLİM

ABD’nin Oregon eyaletinin güneyi alevlere teslim. Ülke tarihinin en büyük orman yangını, tüm çabalara karşın henüz kontrol altına alınamadı. Oregon Valisi Kate Brown, iklim değişikliği kaynaklı sıcak hava dalgaları ve kuraklığa dikkat çekerek şöyle konuştu: “Acı gerçek şu ki, bu orman yangınlarından daha fazlasını göreceğiz. Yangınlar artık daha sıcak, daha sert ve üstesinden gelmek çok daha zor. Bunlar değişen iklimin bir işareti.”

Geçen ay bölgede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında termometreler 47.7 derece görmüş, eyalette yaklaşık 100 kişi sıcak çarpmasından yaşamını yitirmişti. ABD çapında halihazırda devam eden 86 orman yangını var. Toplam 6 bin 70 kilometrekare alanda etkili olan alevlere, 22 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor. Yangınların çoğu, aşırı kuraklık görülen batı eyaletlerinde.

California eyaletindeki Dixie yangını 12 gündür, Oregon eyaletindeki Tamarack yangını ise 22 gündür söndürülmeye çalışılıyor.

LONDRA SULAR ALTINDA

Geçtiğimiz hafta boyunca yüksek sıcaklıkların görüldüğü İngiltere şimdi de sel ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Gök gürültülü sağanak yağışların neden olduğu su baskınları, başkent Londra ve civar kentleri vurdu. Londra’nın bazı bölgelerinde suların diz boyuna yükseldiği, araçların sel sularında sürüklendiği görüldü. Stratford’daki bir metro istasyonu sular altında kaldı. Bölgedeki hastanelerin giriş katları sular altında kalırken, ameliyatlar iptal edildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, halkı selden etkilenen otobüs ve metro rotalarını yola çıkmadan kontrol etmeleri ve su biriken alanlarda bisiklet ya da araç sürmemeleri konusunda uyardı. İngiltere Meteoroloji Ofisi başkent için sel riskinin sürdüğü uyarısında bulundu. İngiltere ve Galler’de “potansiyel sel riski” uyarısı yapılan bölge sayısı ise

19 oldu.

YİNE SEL VURDU



Önceki hafta Almanya’yı vuran sel felaketinden etkilenen Belçika, aynı kâbusu ikinci kez yaşıyor. Ülkenin güneyindeki Wallonia bölgesinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu. Walloon-Brabant bölgesi de selden etkilenen yerler arasında. Güneydeki Dinant beldesinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, otomobillerin sel sularına kapıldığı görüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Robert Closset, “Tüm hayatım burada geçti, hiç böyle bir şey görmemiştim” dedi. Buranın 40 km kuzeyindeki Namur kentinde ise şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Ülkede önceki hafta görülen selde 36 kişi yaşamını yitirmişti.

KUM FIRTINASI CAN ALDI



BİR yandan orman yangınlarının sürdüğü ABD’de, diğer taraftan yine iklim değişikliği bağlantılı kum fırtınaları görülüyor. Utah eyaletinde etkili olan kum fırtınası 7 kişinin ölümüne neden oldu. Pazar öğleden sonra eyaletteki otoyolda seyreden 20 araç, görüş mesafesinin kaybolmasıyla zincirleme kazaya karıştı. Kaza yüzünden otoyol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bölgede kum fırtınaları yaygın görülen bir olay değil. Utah merkezli Brigham Young Üniversitesi’nin yakın tarihli bir çalışması, bölgede kuruyan göl yataklarının kum fırtınalarına zemin hazırladığına işaret ediyor. Artan sıcaklıklar ve kuraklık göllerden su kullanımının hızlanmasına, nihayetinde bu kaynakların kurumasına neden oluyor.

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