Felaket kazada skandal! Acılı aileler perişan oldu... Mucize kurtuluşun ardından ilk sözler...

Haberin Devamı

Güney Kore'nin başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'nda, Jeju Air havayolu şirketine ait uçağı korkunç bir kaza yaptı.

Kuş sürüsünün neden olduğu iddia edilen kazada, uçağın içindeki 181 kişiden 151'inin öldüğü açıklanırken 2 kişinin kurtulduğu açıklandı.

Kazanın ardından açıklama yapan Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MOSIT), skandala imza atarak acılı aileleri perişan etti.

Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, MOSIT, Muan Uluslararası Havalimanı'nın birinci katındaki bekleme salonunda kimlikleri tespit edilen 22 kişinin isimlerini açıkladı.

Haberin Devamı

Ölenlerin isimleri her anons edildiğinde, bekleme salonu acılı ailelerin gözyaşları ve hıçkırıklarıyla inlerken açıklanan isimlerin daha önce açıklananlardan farklı olması karışıklığa sebep oldu.

Hükümetin kazaya verdiği tepkiden ve yaşanan iletişim krizinden dolayı tepki gösteren aileler, daha önce öldü diye açıklanan akrabalarının isimlerinin yayınlanan ölüm listesinde olmadığını belirtti.

“Bu benim ailemin hala hayatta olduğu anlamına mı geliyor?” diyen bir yolcu yakını, bilgi alma taleplerinin saatlerce bekletildiğini "Yaslı aileler saatlerdir karanlıkta” sözleriyle ifade etti.

Bir başka aile, "ölülerin listesinin neden hala açıklanmadığına tepki gösterirken" kazada ölenlerin kimlik tespitinde hükümete yardımcı olabileceklerini belirtti.

Bir kişi ise, kazaya ilişkin açıklamaların, kaza yerinden 288 kilometre uzaklıktaki başkent Seul'de yapılmasına “Kaza yeri burasıyken neden Seul'de açıklama yapıyorlar?" sözleriyle isyan etti.

MUCİZE KURTULUŞUN ARDINAN İLK SÖZLER

Jeolla eyaletindeki felaket kazadan kurtulan uçuş görevlisi Lee Im, kaldırıldığı hastanede ilk sözlerini söyledi.

Haberin Devamı

Mokpo Kore Hastanesi'ne kaldırılan 33 yaşındaki Lee, doktorun "Neresi acıyor?" sorusuna "Ne oldu?" sorusu ile cevap verdi.

Doktor, mucize bir şekilde kazadan kurtulan Lee'nin hafıza kaybı yaşadığına işaret ederken, yaşananları anlatmak yerine "neden buradayım? sorusu sorduğunu belirtti.

Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin, sol omzu kırılmış ve başından yaralanmış bir şekilde hastaneye kaldırıldığı ancak bilincinin açık olduğu ve baygın olmadığı ifade edildi.

Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi.

Haberin Devamı

Hastaneden yapılan açıklamada, Lee'nin nabzının normal olduğu ve yürüyebildiği aktarıldı.

Kazadan sağ kurtulan ikinci kişi, 20'li yaşlarındaki kadın uçuş görevlisi Koo Mo Mo oldu. Koo Mo Mo, itfaiyeye verdiği ifadede "uçağın motorlarından birinin yandığını ve ardından patladığını" söyledi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Koo Mo Mo'nun, uçağın kuyruk kısmına yakın bölümde yer alan acil çıkış alanında bulunduğu ve kaza sırasında kuyruk kısmının kopmasıyla kurtulduğu vurgulandı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTI

Yaşanan kazanın ardından konuşan görgü tanıkları, kazadan önce motorda kıvılcımlar gördüklerini ve patlamalar duyduklarını bildirdiler.

Haberin Devamı

Havaalanı yakınındaki bir evde kalan 41 yaşındaki Yoo Jae-yong, kazadan önce uçağın sağ kanadında bir kıvılcım gördüğünü söyledi. Yoo, "Tam aileme uçakta bir sorun olduğunu söylüyordum, yüksek sesli bir patlama duydum" dedi.

Havalimanından 4,5 kilometre uzakta kazaya tanık olan Cho, "Uçağın alçaldığını ve inmek üzere olduğunu düşündüm. Sonra aniden büyük bir patlama oldu ve dumanlar yükseldi. Ardın bir dizi patlama sesi daha duydum" ifadesinde bulundu.

70 yaşındaki bir başka tanık Kim Yong-cheol, uçağın ilk denemede iniş yapamadığını ve kazadan önce havada bir tur daha attığını söyledi. Kim, kazadan yaklaşık beş dakika önce "metalik bir kazınma sesi" duyduğu belirtti.