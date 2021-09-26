'Felaket' Dünya'yı teğet geçti! NASA 1 gün sonra fark etti

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Dünya bir kez daha göktaşı tehdidinden hasar almadan kurtuldu.

Ancak bu sefer bilim dünyası söz konusu göktaşını gezegenimiz Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçtikten bir gün sonra saptayabildi.

Söz konusu mesafe evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında 'oldukça yakın' olarak nitelendiriliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada asteroidin, Güneş yönünden geldiği için yaklaşırken görülemediği bilgisine yer verildi.

2021 SG adlı göktaşının çapının tahmini olarak 42-94 metre arasında olduğu düşünülüyor. Başka bir deyişle bu göktaşı 2013'de Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük.

Başka bir deyişle bu gök cismi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

Çelyabinsk'e düşen göktaşının yarattığı şok dalgaları nedeniyle milyonlarca dolar zarar oluşmuş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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Uzmanlar 2021 SG büyüklüğünde bir göktaşının yerleşim yerine çarpması durumunda binlerce kişinin öleceği bir felaketin yaşanabileceğinin altını çiziyor.

Ancak 2021 SG adlı göktaşı gezegenimizi tehdit eden tek göktaşı değil. Pek çok uzman Dünya'nın uzaydan gelecek böyle bir tehditte hazır olmadığı uyarısında bulunuyor.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.