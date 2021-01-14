‘Federal temelli çözüm artık tarih’

“Ben de Denktaş’ın öğrencisiyim” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federal temelde bir çözümün tarih olduğunu söyleyerek 2012’de hayatını kaybeden Denktaş’la ilgili anısını şöyle anlattı:

ATATÜRK RÜYASINA GİRMİŞ

“1974 Barış Harekatı öncesinde o akşam Atatürk Denktaş’ın rüyasına giriyor. ‘Sayın Denktaş’ diyor Atatürk kendisine, ‘Konjonktür değişmiştir. Hazır ol.’ 20 Temmuz sabaha karşı bir telefonla uyanıyor, ‘Türk askeri adaya çıkıyor’ diyorlar. Sayın Rauf Denktaş hayatının en önemli, en duygusal anını yaşıyor.

Kendisi Türk askerini tekrar adaya getiren adam olarak anılmak istemektedir. Ben de Denktaş’ın öğrencisiyim, ona buradan vadediyorum. Onun ısrarla üzerinde durduğu egemenliği şu an anda ben dünyaya haykırmaktayım. BM’ye, Avrupa Birliği’ne… Rumlarla federal temelde bir anlaşma tarih oldu.

Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan, işbirliği temelinde iki devletin var olmasıyla Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabilir” diye konuştu. Denktaş’ın Demokrat Partili milletvekili oğlu Serdar Denktaş’ın da konuşma yaptığı törende İstiklal Marşı’yla bayraklar yarıya indirildi.