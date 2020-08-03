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Hürriyet
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Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Feci kaza böyle görüntülendi

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Feci kaza böyle görüntülendi
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ABD’nin Florida eyaletinde otobanda giden bir araç sollama yaparken, yandaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç ters döndü. O anlar, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

Florida eyaletinde Florida Otoyolu’ndaki gitmekte olan bir araç, sollama yaparken sağdaki araca çarptı. Yüksek hızda giden araç, çarpmanın etkisiyle birlikte havalanarak ters döndü.

Çevredeki araçların zamanında durmasıyla zincirleme kaza önlendi.

Feci kaza böyle görüntülendi
Araçlarından çıkan sürücüler, aracının içinde sıkışan şoföre yardıma koştu. Araç şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza böyle görüntülendi

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