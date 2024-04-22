FDP’den koalisyonu bitirecek hareket! Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Boşanma belgesi

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Almanya'da iktidarın küçük ortağı FDP’nin hazırladığı ve hafta sonu yapılacak parti kurultayında oylanacak önerge, daha şimdiden koalisyon ortakları arasında ciddi tepkilere neden oldu.

CSU Genel Başkanı ve Bayvera Başbakanı Markus Söder bile FDP’nin hazırladığı önergeyi ‘boşanma belgesi’ olarak nitelendirdi. FDP parti yönetimi adına hazırlanan tasarıda, ‘Yurttaş Parası’ (Bürgergeld) için yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve kendisine teklif edilen makul bir işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin aldıkları yardımlarda hemen yüzde 30’luk bir kesinti yapılması istendi.

Hatta ‘yardımların tamamen iptal edilmesine kadar varan’ daha katı yaptırımlar da taslakta yer aldı. Ayrıca, yardım miktarının şimdilik daha fazla artırılmaması da istendi.

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Mevcut duruma göre; iş bulma merkezi vatandaşlık ödeneği alanların ilk yükümlülüğünü ihlali durumunda bir ay boyunca yardımların en fazla yüzde 10’u kadar kesinti yapabiliyor.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Yurttaş Parası uygulamasının merkezinde, önceki uygulamaya göre daha zayıf yaptırım seçenekleri yer alıyordu.

Mart ayından bu yana yapılan değişiklikle iş bulma merkezleri, ‘yükümlülüklerini tamamen reddedenlerin’ işsizlik yardımlarını en fazla iki ay süreyle tamamen kesebiliyor.

‘ENERJİDE SÜBVANSE KALDIRILSIN’

FDP, önerileri arasında 63 olan erken emeklilik yaşını da kaldırmak da var. FDP’nin parti kuruluna sunmak istediği önergede, Almanya’nın kalifiye iş gücü sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle artık erken emekliliğin karşılanamayacağı belirtildi.

FDP, bunun yerine ilerleyen yaşlarda çalışmayı daha cazip hale getirmeyi planlıyor. Enerji konusuna da değinilen önergede, yenilenebilir enerjilerin artık devlet tarafından sübvanse edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

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Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasını finanse etmek için kullanılan EEG vergisinin azaltılması ve kademeli olarak kaldırılması istendi. Önergede ayrıca Alman ve Avrupa Tedarik Zinciri Yasası’na karşı oldukları belirtilirken, Almanya’daki düzenlemenin askıya alınması istendi.

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‘BÜYÜK BİR HATA YAPIYOR’

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, FDP’nin parti içi önergesine sert tepki gösterdi.

Bild’e konuşan Klingbeil, “Çok çalışıp ülkeyi ayakta tutanların sırtından siyaset yapılmasına izin vermeyeceğiz. Hastanelerde, kreşlerde ya da şantiyelerde 45 yıl boyunca ülkemiz için çalışan herkesin kesintisiz emeklilik hakkı vardır. Bu hak, baki kalacaktır. Yeni istihdam yaratmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. Hükümetteki bizler, bu konuda sorumluluğu paylaşıyoruz. Ancak FDP, esnafın, hemşirelerin ya da bakıcıların durumu kötüleşirse ekonominin daha iyi olacağına inanıyorsa, büyük bir hata yapıyor demektir” şeklinde konuştu.