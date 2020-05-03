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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

FDA, Remdesivir tedavisini sadece kötü durumdaki koronavirüs hastaları için onayladı

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FDA, Remdesivir tedavisini sadece kötü durumdaki koronavirüs hastaları için onayladı
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ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Remdesivir’i sadece acil durumlarda ve ümitsiz koronavirüs hastalarında kullanılmasını onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer resmi kurumlarda adı koronavirüs tedavisinde çokça geçen Remdesivir adlı ilaç, FDA tarafından onaylandı. Sağlık personeli, durumu ümitsiz olan vakalarda Remdesivir tedavisini uygulayabilecek.

FDA tarafından basına yapılan açıklamada “Koronavirüsün onaylı ve yeterli bir tedavisi olmadığını göz önünde bulundurarak, hayatı tehdit eden virüsü tedavi etmenin sağladığı faydalar, şu anda ilacın kullanımının bilinen risklerinden daha ağır basmaktadır” denildi.

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