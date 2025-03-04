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FBI'da istifa iddiası

Güncelleme Tarihi:

#ABD#FBI#İstifa
FBIda istifa iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 12:15

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New York saha ofisi sorumlusu James Dennehy'nin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin FBI çalışanlarının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından görevinden ayrılmaya zorlandığı öne sürüldü.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New York saha ofisi sorumlusu James Dennehy'ni görevden ayrılmasına ilişkin FBI çalışanlarına yolladığı e-postaya ulaşıldığı belirtildi.

NBC News'in haberinde, bu e-postaya göre Dennehy, görevinden ayrılmasının istendiğini doğrulayarak, "Bu karar için bana bir gerekçe sunulmadı." ifadesi kullanıldı.

Dennehy'nin işten ayrılmaya zorlanmasının, Trump yönetiminin Kongre baskınıyla ilgili soruşturmalar yürüten binlerce FBI çalışanının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

FBI çalışanları ise geçen ay, Kongre baskınıyla ilgili çeşitli davalarda adı geçen yetkililerin kimliklerinin açıklanmaması talebiyle Adalet Bakanlığını dava etmişti.

 

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6 OCAK 2021 KONGRE BASKINI

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemiş, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.

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#ABD#FBI#İstifa

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