FBI'da deprem! Sahte trafik kazası raporlarıyla servet kazanmışlar!

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ABD’nin Adalet Bakanlığı yetki alanı altında yer alan iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu, kısaca FBI, bugünlerde büyük bir skandalla çalkalanıyor.

FBI, kurumdan yapılan açıklamayla 23 çalışanının 100’den fazla suçlamayı içeren bilgiler dahilinde soruşturma altında olduğu duyuruldu. Suçlama ise bu kişilerin önceden ayarlanmış araba kazalarıyla oluşturulan sigorta sahteciliğinden tahminen 1 milyon dolarlık bir kazanç elde etmeleri.

Çalışanların bu iddiaları içeren tam 138 suçlamayla karşı karşıya oldukları bildirildi.

Suçları sabit görülürse bu çalışanlar toplam 55 yıl ceza alacaklar. Bu cezanın 20 yılı posta ve banka sahteciliği için, 20 yılı yasal süreci engellemek, 10 yılı sağlık hizmeti sahteciliği ve 5 yılı da FBI’a sahte bilgi vermekten verilecek.

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Geçen ay hazırlanan 81 sayfalık raporda bu kişilerin sadece kendilerinin görgü tanığı olarak bulunabileceği şekilde gerçekleşen trafik kazaları ayarladıkları ve sonrasında ise sigorta şirketlerini bu yolla dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri bulunuyor. Suçlamaların arasında abartılmış yaralanma vakaları da var.

Bu suçların 4 Temmuz 2017 ve 25 Eylül 2020 tarihleri arasında işlendiği bildirildi.

Açıklanan vakaların bazılarında araçlarda ne sürücü ne de yolcu bulunduğu, kaza anında hava yastıklarının açılması için koltuklara ağırlıklar bırakıldı ve hatta araçların camlarının kırılması için çekiçlerle vurulduğu ortaya çıktı.

Suçlanan kişilerin yaşlarının 20 ila 51 arasında değiştiği ve Washington, California, Michigan ve Nevada gibi yerlerde bulundukları ifade edildi.

23 kişiden 4’ünün henüz tutuklanmadığı ve şu an için kaçak olarak arandıkları da bildirildi.

Suçlamaların yöneltilği dört kişinin avukatlığını üstlenen Alexander H. Fuqua, Insider’a yaptığı açıklamada müvekkillerinin suçlandığı kanıtların duyuma dayandığını ve dosyanın ‘şişirilmiş ve abartılı’ olduğunu söyledi.

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ABD Adalet Bakanlığı ise henüz olayla ilgili sorulara cevap vermedi.