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FBI'a teslim olan Trump'ın eski danışmanı Bannon serbest bırakıldı

#ABD#Donald Trump#Steve Bannon
FBIa teslim olan Trumpın eski danışmanı Bannon serbest bırakıldı

Hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla kararname hazırlanan ve bu sabah Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Sabah saatlerinde FBI'a teslim olduktan sonra gözaltına alınan Bannon, öğle saatlerinde başkent Washington'da hakim karşısına çıktı.

Hakimler, Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuna ilişkin açılan davanın duruşmaları başlayana kadar serbest kalması kararı aldı.

Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak olan Bannon, her hafta imza verecek, pasaportunu federal yetkililere teslim edecek ve şehirden ayrılması durumunda bildirim yapacak.

Bannon, ülke dışına çıkmak için de mahkemeden izin alacak.

ADALET BAKANLIĞI BANNON'A DAVA AÇMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığından 12 Kasım'da yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla dava açıldığı belirtilmişti.

ABD Kongresindeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği aktarılmıştı.

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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığına havale eden bir tavsiye kararı almıştı.

Genel Kurulda 202'ye karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.

Bannon, bu sabah FBI'a teslim olurken sosyal medyadan canlı yayın yapmış ve "Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz. Sizlerin gürültüye değil, mesaja odaklanmasını istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

"KONGREYİ TAHKİR" SUÇU

ABD kanunlarına göre, "Kongreyi tahkir" suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek "Kongreyi tahkir" ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.

Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

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Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.

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#ABD#Donald Trump#Steve Bannon

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