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FBI Rus ajanlarının suikast planını önledi

Güncelleme Tarihi:

#Rus İstihbaratı#FBI#Suikast Planı
FBI Rus ajanlarının suikast planını önledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 10:42

ABD'de faaliyet gösteren bir Rus istihbarat ağının Washington'da Rus muhalefetinin önde gelen bir üyesine yönelik suikast planı engellendi. ABD Adalet Bakanlığı, suikastın önüne geçmek için Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) devreye girdiğini kaydetti.

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ABD Adalet Bakanlığı, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen önde gelen bir Rus muhalife yönelik suikast planının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında, ABD'de ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandığı bildirildi.

İddianamede, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı, son dönemde ise Ukrayna'nın müttefiki olarak görülen ülkelere saldırılar düzenlemeye çalıştığı belirtildi. İddianameye göre, bu yaz Rus istihbarat ağı, ABD'de yaşayan bir kişiyi Washington'da bulunduğuna inanılan Rus muhalifi takip etmek ve öldürmek üzere işe aldı.

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TAKİP KARŞILIĞI 1500 DOLAR

Bu kişiye, muhalifle bağlantılı olduğu belirtilen iki adres gönderildi ve takip amacıyla fotoğraf ve video çekmesi istendi. Bu iş karşılığında 1000 ila 1500 dolar ödeme yapılması teklif edildi. ABD'deki kişi, takip faaliyetini gerçekleştirdikten ve çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdikten sonra muhalifi öldürmesi karşılığında teklif edilen 40 bin doları kabul etmedi.

Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Khrameev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisi olan oğlu Kirill Khrameev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Durruthy bulunuyor.

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#Rus İstihbaratı#FBI#Suikast Planı

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