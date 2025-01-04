FBI noktayı koydu: Tesla patlamasının ardında mektup bıraktı... 'ABD için uyandırma çağrısı'

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ABD'nin dünyaca ünlü Las Vegas şehrindeki Trump International Hotel'inin önünde patlayan Tesla Cybertruck'ı kullanan Matthew Livelsberger'in, arkadasında "ABD için uyandırma çağrısı" yazılı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Yeşil Bereli ve Bronz Yıldız madalyalı özel kuvvetler başçavuşu Livelsberger'in bıraktığı mektupta, yaptığının terör saldırısı olmadığı ve tanıdığı insanları kaybetmenin acısının ardından zihnini temizlemeye ihtiyacı olduğu yazdı.

Yetkililer tarafından bulunan mektupta, “Bu bir terör saldırısı değil, bir uyandırma çağrısıydı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem veriyor. Demek istediğimi anlatmak için havai fişek ve patlayıcılarla yapılan bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?” ifadeleri yer aldı.

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Livelsberger mektubunda ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ve müttefikleri Elon Musk ile Robert F. Kennedy Jr.'a destek verdiğini ifade etti.

FBI özel ajanı Spencer Evans, Livelsberger'in düzenlediği saldırıya ilişkin “Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi görünüyor" açıklaması yaptı.

Evans, “Ordunun verdiği bilgilere göre onun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca, potansiyel başka ailevi sorunlar veya kişisel şikayetlerin de olduğunu biliyoruz" dedi.

Evans ayrıca Las Vegas’taki olayın New Orleans şehrindeki araçlı saldırıyla bağlantısına dair bir kanıt bulunmadığını, aralarında "tesadüfi benzerlikler" olduğunu söyledi.

Clark County şerifi Kevin McMahill, Livelsberger'in patlamadan önce kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğini belirtirken ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Livelsberger'in akıl sağlığı sorunları yaşayıp yaşamadığı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Gözden Kaçmasın Las Vegas saldırganı patlamadan önce intihar etmiş Haberi görüntüle

EŞİ İLE TARTIŞTI, ESKİ KIZ ARKADAŞIYLA TEMASA GEÇTİ

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Bir emniyet yetkilisi, Livelsberger'in saldırıdan önce eşiyle tartışmış olabileceğine ve daha sonra aracı kiraladığına ilişkin yazışmalar tespit ettiklerini açıkladı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ikinci eşiyle tartışan Livelsberger'in, 2021 yılında ayrıldıkları eski kız arkadaşı Alicia Arritt ile aniden temasa geçtiğini belirtti.

Alicia'ya bir Yesla kiraladığını ve inanılmaz hisler içinde olduğunu yazan Livelsberger, "Kendimi Batman gibi hissediyorum" mesajını attı. Yılbaşı gecesine kadar Livelsberg ile Alicia mesajlaşmaya devam etti.

Livelsberg, Alicia'ya attığı bir mesajda, Ordudaki yeni pozisyonunda insansız hava araçları yaptığını belirtti.

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FBI, NEW ORLEANS'TAKİNE BENZER SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI KOLLUK KUVVETLERİNİ UYARDI

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), 1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.

CBS News'in haberine göre, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, New Orleans'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı.

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "beceri eşiğinin" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği" belirtildi.

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Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.