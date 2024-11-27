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FBI listesinin başlarında geliyordu: 21 yıl sonra yakalandı

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#ABD#FBI#Arananlar Listesi
FBI listesinin başlarında geliyordu: 21 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 12:39

ABD'de en çok arananlar listesindeki Daniel Andreas San Diego, 21 yıl sonra Galler'de yakalandı. San Diego, ABD'nin en çok aranan teröristler listesine ülke içerisinden giren ilk kişiydi. FBI, San Diego'nun hakkında bilgi verilmesi karşılığında 250 dolar ödül verecekti.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 'en çok arananlar' listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 21 yıl sonra İngiltere'nin Galler bölgesinde yakalandığını duyurdu.

FBI, 'en çok arananlar' listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 21 yıl sonra İngiltere'nin Galler bölgesinde yakalandığını açıkladı.

Diego, ABD'nin en çok aranan teröristler listesine ülke içerisinden giren ilk kişi oldu ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verilmesinin karşılığı olarak 250 bin dolar ödül belirlendi.

Daniel Andreas San Diego, 2003 yılının Ağustos ayında California'nın Emeryville kentindeki bir biyoteknoloji şirketinin yerleşkesinde yaklaşık bir saat arayla iki bomba patlatmaktan aranıyordu.

Diego, 2003'ün Eylül ayında yine California'nın Pleasanton kentindeki bir beslenme ürünleri şirketinde çivilerle bağlanmış bir bomba patlatmaktan da sorumlu tutuluyordu.

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İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), pazartesi günü Galler'in Conwy bölgesinde gözaltını gerçekleştirdiğini ifade etti.

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#ABD#FBI#Arananlar Listesi

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