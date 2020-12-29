FBI kemanın peşine düştü

California eyaletinde 8 Aralık’ta meydana gelen olayda, otomobilde bulunan 18’inci yüzyıldan kalma “1710 Amati” model keman hırsızlar tarafından çalındı. Weinstein’ın 2013 yılında 507 bin dolara satın aldığı kemanın bugünkü değerinin 900 bin dolar (6.7 milyon TL) olduğu belirtiliyor. İtalyan Amati ailesi modern kemanın mucidi olarak tanınıyor.