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Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

FBI kemanın peşine düştü

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FBI kemanın peşine düştü
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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sanat koleksiyoncusu Rowland Weinstein’ın kemanının peşine düştü.

California eyaletinde 8 Aralık’ta meydana gelen olayda, otomobilde bulunan 18’inci yüzyıldan kalma “1710 Amati” model keman hırsızlar tarafından çalındı. Weinstein’ın 2013 yılında 507 bin dolara satın aldığı kemanın bugünkü değerinin 900 bin dolar (6.7 milyon TL) olduğu belirtiliyor. İtalyan Amati ailesi modern kemanın mucidi olarak tanınıyor.

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