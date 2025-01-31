FBI iddiası ABD'yi sarstı: İstifaya zorlandılar

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ABD'de Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi.

Washington Post'un konuya aşina 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, FBI'ın birkaç üst düzey yetkilisinden, 3 Şubat Pazartesi gününe kadar istifalarını sunmalarının istendiği, aksi halde kovulacaklarının iletildiği öne sürüldü.

Habere göre, istifası istenen kıdemliler arasında, birkaç icra direktör yardımcısı, suç ve ulusal güvenlik soruşturmalarını yürüten yöneticilerle ülke genelindeki FBI saha ofislerinde görev yapan üst düzey ajanlar bulunuyor.

FBI'ın eski Direktörü Christopher Wray zamanında bu görevlere getirildiği belirtilen yetkililerden çoğunun henüz emeklilik yaşına ulaşmadığı, bu nedenle zorla görevden alınmaları durumunda kazandıkları emeklilik hakları, sosyal güvence ve tazminat gibi kazanımlardan mahrum kalabilecekleri belirtildi.

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TRUMP'IN FBI DİREKTÖRÜ ADAYI PATEL, "SİYASİ İNTİKAM" PEŞİNDE OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundaki onay oturumunda, başa gelmesi halinde FBI'da siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını ifade etmişti.

Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı bir yöntem izlemeyeceğini kaydetmişti.

"Tüm FBI çalışanları siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadelerini kullanan Patel, büroyu tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtmişti.